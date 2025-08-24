Superar el duelo por un animal de compañía

Para todos los que duden de que la muerte de un perro o de un gato puede generar un duelo parecido al del fallecimiento de una persona, valga esta realidad, no tan infrecuente: «Una señora me dijo que quería más a su dálmata que a su hijo de 8 años; otra que quería más a su perro que a su marido; son casos que te encuentras cada vez más». Son palabras de Oriol Comas, veterinario de BalmesVet Barcelona, con 25 años de experiencia. La muerte de ese tipo de animal de compañía genera emociones que conviene atender y preparar.

Emociones tan intensas como la que experimentó Amaya Ferrer, cuya historia se hizo viral al recorrer el camino de Santiago con las cenizas de su perra Kyla, tras una eutanasia. «El duelo me sacudió fuerte, necesitaba respuestas». Ferrer tiene una historia personal de duelos, comenzando por el de la muerte de su abuela. «Tenía pendiente hacer las paces con la muerte y lo de mi perra abrió la caja de Pandora, me enfrenté a ello». Ahora habla no tanto de la muerte de Kyla como de la integración de su perra en su vida.

A ella no le sorprende que haya quien sufra más la pérdida de un no humano: «No se trata de la especie sino del vínculo, el duelo se complica en función de ese vínculo y de las circunstancias de la muerte». Oriol Comas explica que el duelo por estos animales es el mismo proceso que el duelo por un ser humano. Ante casos de eutanasia, muy comunes, se trata de explicar a los dueños qué va a pasar, mentalizarlos para «un momento duro». Empatizar con estas personas, añade Comas, es más importante que hablar mucho. «Se trata más bien de escucharlos, entenderlos y no usar frases como ‘esto pasará’», detalla.

Amaya Ferrer, que tras la pérdida de Kyla se ha formado en tanatología y ha creado grupos de ayuda mutua, habla de un «huracán emocional» que debe ser canalizado. «Es importante buscar una red de apoyo, de pareja o amigos, leer, estudiar. Es decir, expresarse, hablando, escribiendo, haciendo deporte». Ferrer ha tenido una amarga experiencia, hacerse viral tuvo una cara B: críticas en las redes sociales, descalificaciones que le provocaron un trastorno por duelo prolongado. «Ahora ayudo a los demás para que tengan lo que me faltó», explica con satisfacción.

Distintas reacciones

El veterinario de Balmesvet explica su experiencia con las distintas reacciones que provoca la pérdida de un animal: «Hay fases de mucho dolor, de negación; después buscan culpables y a veces se consideran culpables ellos mismos por no haber acudido antes al veterinario, otros culpan al veterinario porque lo pasan peor viviéndolo como una culpa propia».

Al final, llega la aceptación. Amaya dice que ha logrado «un proceso de integración, más que de pérdida; si lo elaboras de forma saludable, dejan un legado».

La eutanasia, según los expertos, ha cambiado notablemente. Clínicas como Balmesvet cuentan ya con salas adaptadas. Y con un procedimiento que hace que el papeleo se lleve a cabo antes, para favorecer después poder irse a casa sin más complicaciones. A veces, la familia se queda horas en la sala tras la eutanasia. Existen también crematorios presenciales. Y la clínica está preparada para situaciones, no excepcionales, de crisis de ansiedad.

También existe la posibilidad de llevar a cabo la eutanasia en casa, explica Amaya, acompañada de rituales, ceremonias, que también incluyan a los niños. Todo ello debe organizarse previamente de la mano de los veterinarios.

Amaya y Oriol coinciden plenamente: a los niños no se les debe ocultar nada sobre la muerte de su gato o su perro. «No debemos escondernos a llorar, los niños se dan cuenta, hay que explicarles la irreversibilidad de la muerte, sin metáforas», recomienda ella. «Se deben evitar las explicaciones fantásticas; los niños lo pasan mal según cómo lo viven los padres, si los padres lo viven con normalidad, los menores también lo afrontan mucho mejor. El duelo que nos preocupa es el de los adultos», detalla él. Las situaciones más difíciles se producen cuando se engaña a los menores diciendo cosas como que el perro se ha perdido. Dos buenos cuentos para ayudar a los niños son Yo siempre te querré, de Hans Wilheim, y Dentro de tu corazón, de Sumara Marletta.