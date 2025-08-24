Pilar Estévez gana el Art Jove de Fotografía con 'De lo que no se habla'

De lo que no se habla, de la artista Pilar Estévez, ha sido reconocida con el primer premio del Certamen de Fotografia Art Jove 2025, que se anunció el pasado sábado en un acto celebrado en el Casal Balaguer, con la presencia de representantes institucionales y del sector cultural, según ha informado este domingo el Govern.

La obra ganadora recibirá 1.500 euros en metálico y se expondrá en Girona y Perpiñán durante 2026, en el marco del programa de intercambios Art Pertot. Como parte del premio, el IBJOVE se hará cargo de todos los gastos vinculados a la participación del artista en este programa internacional.

Por otro lado, el jurado ha reconocido a Elsa Vidaña con el segundo premio por su propuesta La fuga.

Los siete finalistas del Certamen de Fotografia tenían que desarrollar un proyecto con el lema «fronteras», un concepto trabajado durante dos meses de residencia artística en el CEF, con mentoría de Tomeu Coll y del jefe del Departamento de Fotografía del CEF.