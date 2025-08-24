Pablo Colacrai, escritor: "Intento que en mis talleres la literatura y la escritura sean una forma de ver el mundo"

Pablo Colacrai (Rosario, 1977) es un escritor, editor y coordinador de talleres de escritura argentino que ha sido recientemente galardonado con el Premio de Novela Breve Juan March Cencillo. A pesar de ser su primera novela, El paraguas de Chéjov ha sido calificado por el jurado como "un texto lleno de maravillas, laberintos y pasiones ". Además, también ha destacado en el sector con su libro de cuentos La noche en plena tarde y por haber participado en la antología Nadie es tan fuerte.

¿Cómo se interesó en el mundo editorial y de los libros? ¿De dónde surge su vocación?

Hay una anécdota que cuento siempre, que cuando yo tenía 10 años, en la escuela me hicieron hacer una autobiografía. Y yo a esa edad había dos cosas que quería hacer: jugar al fútbol en el primer equipo de Rosario Central y escribir un libro. Era una cosa que tenía muy clara. Después sucedió que la vida me llevó por otro lado porque estudié otras carreras y tardé en empezar a ponerme de lleno a la escritura, pero mi interés por los libros y la lectura estaban conmigo desde que tengo memoria.

¿Cómo fue que participó en este premio? ¿Dónde lo descubrió y se presentó?

Lo encontré en una página de concursos que suelo visitar y dio la casualidad de que el concurso era prestigioso, con historia y que lo habían ganado escritores importantes. Aparte, se adapta al libro que yo tenía escrito, que es una novela muy corta. Aproveché que tengo un hermano viviendo en Málaga, así que le pedí que hiciera los trámites, que imprimiera el libro y lo enviara.

¿Esperaba ganar? ¿Qué significó para usted?

La verdad que no, uno participa de estos concursos y no espera ganar. O sea, quiere ganar, pero no es una cosa que está dentro de las posibilidades. Cuando me escribió hace unos días el presidente del jurado sentí una profunda emoción porque es un libro muy particular y personal para mí. Está escrito con una experiencia muy difícil que tuve que atravesar, y ver que algo que uno ha escrito se ha valorado en ese nivel, por gente de esa categoría, en otro país, es una profunda emoción.

¿De dónde le surgió la inspiración para escribir El paraguas de Chéjov?

Es un libro que está construido principalmente sobre una imposibilidad, concretamente la imposibilidad de hablar sobre el tema principal del libro. Es la forma que encontré de tratar eso. Hay un personaje, que es como un alter ego mío, que vive la tensión de la necesidad de escribir como una forma de salir adelante, pero al mismo tiempo la imposibilidad de hacerlo en momentos muy difíciles. Entonces, la salida que encontré era hablar sobre algo que me gustaba mucho, que es Chéjov. De alguna manera el libro vincula las reflexiones sobre su obra con algunas experiencias personales.

¿Hay algún escritor o referente en el que se haya inspirado?

El libro está sostenido en Chéjov, por lo que hay muchas reflexiones sobre sus obras. Algunos cuentos de otros escritores que admiro mucho que están en la misma línea son Katherine Mansfield, Hemingway o Raymond Carver. Esos son los autores que funcionan como paraguas de este libro.

¿Cómo surgen las ideas de sus cuentos? ¿Cómo es el proceso?

La mayoría de los cuentos que he escrito surgen de experiencias muy cotidianas y chiquitas. En general trabajo con argumentos muy mundanos que me llaman la atención, que me alertan, como el sentido arácnido por ejemplo. Digo, acá hay un cuento, hay algo que yo quiero contar. Pero después el trabajo que tengo que hacer es darme cuenta de qué cuento hay que contar con esa anécdota, porque la anécdota no es el cuento, esta es la que utiliza el cuento para llegar al lugar que uno quiere llegar.

Usted es coordinador de talleres de escritura. ¿Qué destacaría de estos? ¿Qué es lo que se vive?

Coordino talleres de escritura hace 15 años, es un trabajo que disfruto muchísimo. Rescato de los talleres la construcción colectiva porque un taller no es tan importante por lo que el coordinador diga o no diga, sino por cómo el grupo funciona alrededor de los compañeros. En mi caso se discute y se reflexiona principalmente sobre la narrativa, pero es el espacio donde uno se encuentra con un colega y puede poner sus inquietudes en juego. Yo me formé en un taller muy importante de Rosario con una escritora que se llama Alma Maritano. Mi taller tiene su nombre porque lo heredé, pero ella fue mi gran maestra y la que me enseñó y me mostró un camino de trabajo, de escritura, y una forma de vincularse con la literatura. Por eso intento que eso pase en mis talleres, que la literatura y la escritura sean una forma de ver el mundo.

¿Qué consejo le daría a alguien que se quiera dedicar a la escritura?

Los consejos son siempre los mismos los que damos todos. Hay que escribir mucho, leer mucho, tener paciencia, y ser lo más honesto posible. Todo es un proceso muy lento, sobre todo en el aprendizaje. Hay que saber que todo lleva su tiempo y que hay que disfrutar el proceso. Yo diría que la paciencia es fundamental, no querer tener resultados rápidos, porque ese es un camino que no funciona. En algún momento las cosas llegan.

¿A qué aspira en un futuro? ¿Tiene algún objetivo que quiera cumplir?

Mi objetivo siempre es seguir escribiendo. Haber obtenido un premio importante es una motivación para no perder esto, que es lo que yo quiero hacer. Mientras pueda seguir escribiendo, tenga cosas que decir, y ganas de decirlo, ese es mi objetivo. Ojalá siempre pudiera estar escribiendo algo.