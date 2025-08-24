CONCURSO
EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas. Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el miércoles publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un libro. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
Aquí tenemos la octava prueba:
De un día concreto de un mes concreto sabemos que:
Si multiplicamos el día por el número del mes da 120.
El número del mes es menor que 10.
El día es un día par menor que 25.
El mes tiene exactamente 30 días.
La pregunta:
¿Qué día y de qué mes se trata?
