La pianista Dina Nedéltcheva interpretará en Son Marroig el último hallazgo de Chopin

Dina Nedéltcheva, pianista búlgara residente en Mallorca, interpretará por primera vez el último hallazgo de Chopin en el Festival Internacional de Música de Deià. El estreno tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en Son Marroig, donde también tocará un conjunto de obras dedicadas a la mujer compositora.

La composición de Chopin fue hallada en las profundidades de la bóveda de seguridad de la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York en 2024. Se trata de una pequeña hoja de papel que los expertos han fechado a principios de la década de 1830, siendo probablemente una de las primeras pìezas de Chopin en el exilio.

La protagonista de esta actuación empezó a tocar el piano con tres años y desde los inicios siempre le ha encantado Chopin. "De las primeras obras que he interpretado, aún cuando vivía en Bulgaria, siempre me ha puesto los pelos de punta y me ha encantado estudiarlo, tocarlo y compartirlo. Siempre suelo programar algo suyo porque tuve un profesor polaco, Ireneusz Jagla, que fue compañero de Krystian Zimerman, un pianista referente que fue ganador del Concurso Chopin. Hice mucho repertorio con Chopin de su mano y eso me influyó mucho", relata la pianista.

Tras estudiar en Bulgaria y Mallorca, finalizó su formación con matrícula de honor en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz para posteriormente hacer un postgrado en la Universität Mozarteum de Salzburgo.

Desde entonces, ha ganado numerosos concursos nacionales e internacionales de piano, como el Concurso Marisa Montiel, el Rotaract Club o el Concurso Mozart en Salzburgo. Además, en 2012 fundó Musicalen, su propia escuela de música en Palma, y dos años más tarde se incorporó como profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Dina Nedéltcheva, pianista y fundadora de la escuela de música 'Musicalen' / Daniel Mellado

Una obra nueva, un mundo nuevo

Cuando supo que habían encontrado una nueva pieza suya, no dudó en interesarse. "Para todos los pianistas y amantes de Chopin fue una alegría, es un gustazo tener cualquier cosita más de los grandes compositores. Cuando me puse a buscar la partitura me contactó Alfredo Oyágüez para ofrecerme estrenar la obra en el Festival de Deià en Son Marroig", cuenta Nedéltcheva, quien siente un profundo agradecimiento por la consideración que tiene el festival en ella desde hace cinco años.

Además, para la artista es todo un honor poder estrenar la última obra de Chopin ante el público mallorquín. "Me siento muy halagada y muy afortunada de poder hacer todo esto porque la música se pierde si no se comparte", reflexiona la pianista búlgara.

Respecto a la interpretación de la obra para su estreno, Nedéltcheva incide en las características de la pieza hallada. "Hay mucho debate sobre la forma en que Chopin lo quiso concebir, que por desgracia no se podrá saber, pero por el tipo de repertorio que tiene yo creo que es un boceto. He intentado sacarle el máximo partido, combinando esa dualidad que tan magistralmente dominaba Chopin, con momentos sublimes de felicidad, pasión y emoción con otros algo más oscuros", explica la pianista afincada en Mallorca sobre su enfoque de la obra.

Un hogar donde reencontrarse

Pese a haber podido estudiar y conocer diversas ciudades del mundo, Dina Nedéltcheva decidió quedarse en el lugar que le vio crecer desde los 13 años. "Cuando tenía unos 20 años tuve la suerte de poder ir a estudiar fuera y conocer mundo. En aquel momento mi discurso era de ir a grandes ciudades cunas de la cultura como Viena o París porque veía que Mallorca se me hacía pequeña en ese momento, pero la verdad es que vivir en la isla tiene un aporte de calidad de vida brutal. Además, gracias al turismo tenemos muy buena conexión aérea, por lo que tampoco lo he visto como un freno para seguir haciendo conciertos", argumenta la artista.

Por otro lado, Nedéltcheva también valora el aporte que le da llevar una escuela de música a pesar de no poder dedicar todo el tiempo que le gustaría. "Es muy complicado porque el foco es la calidad que ofreces a los alumnos, por eso creo que hay que mimarlos, cuidarlos y encontrar buen profesorado. He tenido a mi marido y a colegas que también que se han involucrado muchísimo y estaré siempre agradecida a ellos en esa labor, pero me aporta muchísimo también ver que le brille los ojos a un alumno después de la clase y que se sienta en el camino. Es precioso ver que están en la edad de comerse el mundo, poder acompañarlos y ver lo que disfrutan a pesar de lo duro que es la carrera", expresa la pianista con emoción.

Y respecto a su futuro, la artista búlgara anuncia que ha pedido una excedencia en su trabajo como profesora del Conservatorio de Madrid para centrarse en los conciertos. "El gran enfoque de este año es tocar. Me están saliendo bastantes proyectos también fuera de la isla y quiero hacerlo con el objetivo de compartir música y reencontrarme con el repertorio que hice hace años o encontrar, como en este caso, la obra nueva de Chopin y poder llevarla a más escenarios. Ahora voy a enfocarme, apostar más por ello y dedicarle más tiempo", avanza con ilusión Nedéltcheva.