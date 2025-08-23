Corxeres d’estiu (XVI)
Avui vespre, gran concert a Pollença amb un dels grans del teclat, Ivan Martin, el qual també agafarà les rendes com a director de l’Ensemble Galdós, per interpretar una versió per a octet dels dos Concerts per a piano i orquestra de Chopin. La cita és a les 22 hores en el claustre de Sant Domingo.
A l’església de Sant Pere de Búger (20.30 hores), un altre grup de cambra, L’Ensemble Tramuntana, dirigit per Barry Sargent, oferirà la seva versió de diferents simfonies de Carl Philippe Emmanuel Bach i de Félix Mendelssohn, a més d’incloure també el Concert per a violí BWV 1052R del pare del primer, Johann Sebastian. Aquest concert és una adaptació a l’instrument de corda d’un concert pensat inicialment per a clavecí. Mayumi Sargent serà l’encarregada d’interpretar la part solista.
En el Jardí de Can Prunera de Sóller (20 hores) segueixen les vetllades de música contemporània amb Adela Peraita, Paco Torres i Steve Withers que recuperen el projecte Sterlin plays Cohen. Amb la seva reinterpretació, el trio reprèn el projecte que presentà fa més d’una dècada sota el nom de Llum i Negre, un llibre-disc i una gira que convertiren cada vetllada en una experiència irrepetible. Cohen bé mereix aquest homenatge.
Al Claustre Sant Bonaventura de Llucmajor tenim avui vespre a Marcel Cranc Ensemble i el Cor de Dones de la UIB, dins el cicle Sons de Nit (21 hores). Per als organitzadors, «més que un concert, és una experiència, una trobada irrepetible, un ritu efímer».
A Raixa (21 hores), concert de la Jove Orquestra Simfònica de Marratxí, amb Pep Corbalán al capdavant.
En el claustre del convent de Lloret, avui Joib & Paula Riera actuen dins el cicle En clau de Sor. La cita és a les 21 hores.
A Valldemossa, a la Cartoixa (21.30 hores), avui i demà segueix el Festival Chopin, amb recitals de Mateusz Dubiel, el qual interpretarà un monogràfic dedicat al pianista polonès amb la Fantasia op. 49 el Nocturn op.55 número 2, l’ Estudi op.25 número 11, dos Preludis, l’Scherzo número 4 op. 54 i la Sonata número 3 op. 58. Dubiel és polonès i ha estudiat sota la tutela d’Anna Skarbowska i el professor Mirosław Herbowski. Ha guanyat diversos concursos nacionals i internacionals i ha actuat a diversos espais entre els quals la casa natal de Fryderyk Chopin a Żelazowa Wola.
Per a dimarts dia 26, reservau-vos una cita, ja que en el castell de Bellver de Palma (21 hores) l’Orquestra Acadèmia 1830, dirigida per Fernando Marina, ens proposa l’audició de la Simfonia número 5 de Gustav Mahler, a través d’una orquestració que en feu Klaus Simon. L’Adagietto d’aquesta simfonia és conegut per a molts, ja que fou part de la banda sonora de la pel·lícula La mort a Venècia que Luccino Visconti dirigí a partir de la novel·la del mateix títol de Thomas Mann. n
