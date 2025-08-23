Arde Bogotá inyecta energía a base de rock en Son Fusteret
La banda de Cartagena actúa este sábado en Palma
Arde Bogotá ha proporcionado un chute de energía a las cerca de 9.000 personas que han acudido a verles este sábado a Son Fusteret y que han recibido grandes dosis de un rock potente, sello de la banda. Los de Cartagena han abierto su actuación, con una media hora de retraso, con temas de los discos Cowboys de la A3 y de La noche, pero también han intercalado Flores de venganza y La Torre Picasso, las dos canciones que han publicado hace tan solo unos meses y que apuntan a un nuevo álbum.
"Hemos venido a bailar", dejaba claro Antonio García, vocalista de la banda. Las guitarras y la batería han llenado desde el primer momento el recinto de Son Fusteret, en el que los presentes se habían empezado a desesperar ante el retraso del inicio del concierto. "Es imprescindible que salte todo el mundo", ha exigido ya con el ambiente caldeado. El concierto ha contado con su 'love cam' cuando sonaba El beso.
El grupo sabe que su fuerte son los conciertos en directo, con ese rock potente, al igual que la voz de Antonio García, y esa energía que desprenden sobre el escenario el resto de integrantes, Pepe Esteban (bajo), Dani Sánchez (guitarra) y Jota Mercader (batería), intentando desde un principio que el público disfrute tanto como ellos.
En esta noche ya han sonado Veneno, Abajo, El beso, Qué vida tan dura y los congregados esperan los acordes de Exoplaneta, Los perros y La salvación, entre otros temas por los que desde hace ya dos años se les considera el grupo revelación del rock español.
Esta era la tercera ocasión en la que Arde Bogotá actúa en Mallorca.
Esta era la tercera ocasión en la que Arde Bogotá ha actuado en Mallorca, aunque como ellos mismos avanzaron hace tan solo unos días en una entrevista con este diario, el espectáculo de ahora es diferente porque ellos mismos están en otro momento.
