El Teatre Principal de Palma impulsa el circuito lírico isleño con dos óperas en Menorca

El Teatre Principal de Palma colaborará con la III Temporada de Ópera del Teatre des Born de Ciutadella presentando las producciones Tosca y La voix humaine. De esta manera, la sala dirigida por Miquel Martorell refuerza el circuito lírico isleño.

Esta colaboración entre el Principal de Palma y el Teatre des Born se ha dado a conocer este mismo viernes en una rueda de prensa en Menorca, donde se ha presentado el programa de la III Temporada de Ópera de Ciutadella.

Tosca, de Giacomo Puccini, producción del Teatro Massimo de Palermo, se podrá ver en el Principal de Palma los días 22, 24 y 26 de octubre y en el Teatre des Born de Ciutadella el 31 de octubre y el 2 de noviembre. En ella participa el barítono menorquín Simón Orfila, que interpreta a Scarpia, un papel que durante décadas fue uno de los personajes fetiche de Joan Pons, el gran barítono menorquín de prestigio mundial, han recordado los responsables de estas salas.

Imagen correspondiente a 'Tosca'. / Teatre Principal de Palma

La voix humaine se representará el 24 y 25 de abril en Palma y llegará al Teatre des Born de Ciutadella el 16 de mayo. Se trata de una nueva producción del Teatre Principal, dirigida por Roberto G. Alonso y que cuenta con las mallorquinas Gemma Camps en la dirección musical y la soprano Marga Cloquell como voz solista.

En la presentación de la III Temporada de Ópera del Teatre des Born de Ciutadella han participado Llorenç Ferrer, alcalde de Ciutadella y presidente de la Fundación Teatre des Born; María Jesús Bagur, concejala de Cultura; Santiago Reurer, director insular de Cultura del Consell de Menorca; Guillem Ginard, director de Cultura del Consell de Mallorca; Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura del Govern; el antes mencionado Miquel Martorell; Josep Marquès, director del Teatre des Born de Ciutadella; el barítono Simón Orfila, Gemma Camps, directora musical, y la soprano Marga Cloquell.

En opinión de Miquel Martorell, "la complicidad y apuesta de Ciutadella al fortalecer la programación lírica pública compartida es una alegría para todos y un estímulo para continuar tejiendo proyectos comunes".

Guillem Ginard ha recalcado: "Hoy el Teatre Principal y el Teatre des Born hacen del mar un puente. Unimos esfuerzos para que la ópera tenga más vida y los artistas más caminos. Que esta colaboración sea semilla de futuro compartido."

La III Temporada de Ópera del Teatro del Born de Ciutadella se completará con la zarzuela El barberillo de Lavapiés, los días 30 de enero y 1 de febrero.