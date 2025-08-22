Rubén García: "Sigo siendo un 'foraster' infiltrado, pero la gente de Mallorca me ha abierto las puertas desde el primer día'

Próximamente actuará en el Fesjaja y en el Principal de Inca, aunque ha conseguido hacer sold out en ambas.

Sí, las entradas están agotadas de todos nuestros shows hasta marzo. Sin embargo, vamos a anunciar nuevas fechas en diciembre en el cine Rivoli para que las personas que no hayan podido conseguir, puedan venir.

Su monólogo Queridos Mallorquines es una sátira sobre la isla y su gente, ¿que le inspiró a hacerlo?

Cuando llegué a vivir aquí, mi chica me regaló el libro de Queridos mallorquines que es como vuestro manual de instrucciones, y cuando creé el show pensé que ese nombre era el ideal para relatar mis vivencias y experiencias en Mallorca.

¿Cómo fue el proceso de integración en la isla?

Sigo aún en proceso de integración. Estoy muy agradecido, me han abierto las puertas desde el primer momento. El siguiente show se llamará Foraster infiltrado ya que es un poco mi situación actual con los mallorquines. Quiero quedarme aquí y seguir descubriendo vuestras particularidades.

En muchas ocasiones ha definido a los mallorquines como introvertidos.

Sí, cuando empecé con los shows veía que la gente de aquí no aplaudía igual que en la península así que pregunté por qué era y simplemente me dijeron que no querían molestarme mientras actuaba. La gente de Mallorca es muy respetuosa y algo introvertidos ya que muchas veces no se abren por el simple hecho de no querer molestar. Un amigo me comentaba que era por que había muchos amigos que después de verano no los volvía a ver, lo que hace más difícil ser extrovertido con personas con las que quizás no vas a volver a coincidir hasta el año siguiente.

Rubén García, creador del monólogo 'Queridos Mallorquines' / Toni Dunne

¿Y cómo se hace reír a un público tan prudente?

Hay que saber como poner al mallorquín delante del espejo. Se le tiene que hacer ver que no se están riendo de él y solo están explicando como se ven desde otro punto de vista. Ahí entienden cosas que a los de fuera nos puede chocar como que te digan Ja et diré coses y no vuelvas a saber de ellos. Sigue habiendo gente que sigue sin ver que lo que hago no es con maldad pero creo que ahora lo he comprendido y que la mayoría de personas entienden que es una sátira. El otro día bromeé con el director del Fesjaja que me dijo que me llamaría en un par de años y tardó siete.

¿El humor de ahora tiene que revisarse más que antes?

Sí, sin duda. Hay temas que deben cuidarse más, sobretodo si el cómico es alguien de fuera como yo y voy a hacer bromas sobre asuntos que preocupan a los mallorquines como el turismo o cosas que son suyas como el aeropuerto o la vía Cintura. Hay gente que se queda con un reel de 40 segundos descontextualizado y con eso se guía para criticar el show entero de 90 minutos.

¿Alguna broma no ha sentado tan bien como esperaba al público?

Sí, en enero hubo un señor en Llucmajor que atropelló a la selección ciclista de Alemania. Es algo que me resultó simpático ya que la semana anterior hubo pintadas de los alemanes que decían Mallorquines go home. Me aseguré de que no hubo lesiones de alto grado, el caso más grave fue un esguince de tobillo. A la selección no le hizo mucha gracia pero voy a seguir haciéndolo para que la gente entienda que es humor. También hice bromas con la última reforma del aeropuerto comparándolo con un crossfit o un escape room y hubo mallorquines que se cabrearon. Al final soy cómico y si cuando sales de un avión en el aeropuerto de Sant Joan tienes que hacer 15.000 pasos es normal que haga sátira sobre ello.

El cómico en el Foro Radio de IB3 / @rubengarciacomic

¿Cuál es su tópico favorito sobre los mallorquines?

Me fascinan muchas cosas como vuestras expresiones o la manera en la que utilizáis los verbos como ir o venir, pero creo que me quedaría con la manera que engrandecéis las comidas. Mi novia vino el otro día y me dijo "¿nos hacemos un pa amb oli que es light?" y yo le miré raro ya que como va a ser light si lleva pan, sobrasada y queso, pero claro como es mallorquín ya es bueno para todo. Otra de las cosas que más me chocó es que no saludáis a las personas que os cruzáis ya que no las queréis molestar mucho, mi vecino no me saludó un día y mi pareja se rió y me dijo "es normal, no passis pena". Lo comenté con un amigo y me dijo que desde las barcas los mallorquines sí que se saludan ya que no se van a volver a cruzar.

No dejaré de devolver con sonrisas lo que me han dado los mallorquines Rubén García — Cómico

¿Qué es lo más mallorquín que ha hecho?

Panades en semana santa con personas de la isla. Me intentó adentrar lo máximo que pueda en vuestra cultura para hacer bromas sobre ello. Por ejemplo, en el próximo espectáculo voy a hablar sobre subir y bajar de Palma.

Imagine que tuviera que dedicar una carta de amor humorística a la gente de Mallorca. ¿Qué les diría?

Que estoy en deuda con ellos, que no dejaré de devolver con sonrisas todo lo que me han dado y que me saluden cuando nos crucemos.