El músico Jaime Anglada sigue evolucionando de forma "satisfactoria" tras el atropello

El cantautor mallorquín continuará ingresado en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de Son Espases

El cantante mallorquín Jaime Anglada

El cantante mallorquín Jaime Anglada / Manu Mielniezuk

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El cantautor Jaime Anglada sigue experimentando una evolución «satisfactoria» y continuará en la Unidad de Cuidados Intermedios del hospital de referencia de Son Espases, según indica el último parte médico, emitido este viernes.

Tras sufrir un atropello el pasado 8 de agosto que hizo temer por su vida, el músico mallorquín ha tenido «una sensible mejoría» durante esta semana y se encuentra «más estable», tal como informaron desde el centro hospitalario en el anterior parte.

Por este motivo, fue trasladado desde la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) a la citada zona menos restringida, donde permanecerá hasta que sea factible el paso a planta.

Noticias relacionadas y más

Las intervenciones a las que ha sido sometido el cantante de cadera y mandíbula han sido exitosas, aunque han requerido la colocación de múltiples placas con el fin de unir las fracturas que le causó el atropello por parte de un coche cuyo conductor circulaba en estado ebrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
  2. Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
  3. Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
  4. El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
  5. Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
  6. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  7. Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares
  8. Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

Descubre la Mallorca auténtica: espectacular piso de 500 m² en un entorno de ensueño

Descubre la Mallorca auténtica: espectacular piso de 500 m² en un entorno de ensueño

El FBI registra la casa de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump

El FBI registra la casa de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump

Detienen en Mallorca a un fugitivo por estafas en Luxemburgo y a Suiza con falsas incapacidades laborales

Detienen en Mallorca a un fugitivo por estafas en Luxemburgo y a Suiza con falsas incapacidades laborales

El detenido en Mallorca que estaba buscado por autoridades luxemburguesas y suizas

El detenido en Mallorca que estaba buscado por autoridades luxemburguesas y suizas

Las pernoctaciones hoteleras en Baleares crecen un 0,62% en julio

Las pernoctaciones hoteleras en Baleares crecen un 0,62% en julio

El músico Jaime Anglada sigue evolucionando de forma "satisfactoria" tras el atropello

El músico Jaime Anglada sigue evolucionando de forma "satisfactoria" tras el atropello

El PP presentará una moción en el Consell contra la "nula gestión" del Gobierno en la crisis migratoria en Mallorca

El PP presentará una moción en el Consell contra la "nula gestión" del Gobierno en la crisis migratoria en Mallorca

Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales

Mañueco comparecerá por la gestión de incendios forestales
Tracking Pixel Contents