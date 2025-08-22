Beret: "Ayudar a las personas a través de mi música es el motor de mi carrera"

El músico sevillano Beret actuará este sábado, 23 de agosto, en Es Jardí. Con temas como Lo siento que acumula más de mil millones de reproducciones o Si por mí fuera, y colaboraciones junto a artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Morat o Lola Índigo, el artista se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del pop español.

Usted ya se ha convertido en un habitual en la isla.

Sí, estuve en Bellver y otros sitios como Son Fusteret. Los mallorquines son personas que interactúan mucho en redes y son gente que se aferra a mis letras incluso en los malos momentos. Es algo bonito, muchos han crecido conmigo y yo con ellos. Entre todos mis públicos creo que es uno de los más fieles.

¿Y qué siente al ver que muchas de las personas de ese público son ayudadas por sus temas?

Es la principal razón por la que hago canciones. Que se me informe de eso es algo muy bonito. Mucha gente se lo toma como una especie de terapia.

Beret en un concierto para la Cadena Ser / VICTOR LERENA

¿Alguna canción que le haya ayudado a atravesar a usted un momento difícil?

Probablemente Ojalá.

Comente algún tema que no esperaba que tuviera éxito.

Lo siento. Se lo pasé a muchos de mis amigos y me dijeron que era un tema que no era gran cosa y a día de hoy tiene mil millones de visitas.

Los inicios en Youtube

Usted comenzó componiendo en Youtube. ¿Sus canciones siguen teniendo esa esencia casera?

Sí, obviamente. Muchas siguen siendo canciones que compongo solamente con mi voz y la guitarra o una base de Youtube.

¿Y en qué momento se dio cuenta que la cosa estaba empezando a ponerse seria?

Cuando ya llevaba un año de gira me di cuenta que no era broma y que la música se había convertido en mi vida. Mi primer concierto ya fue en una sala llena y yo tenía mucho miedo de actuar, me ponía muy nervioso. Actualmente es algo que ya tengo superado, estoy tan tranquilo en el escenario que a veces me lo tomo como si estuviera con un amigo en el parque.

El artista Beret / L.O.

¿Qué consejo le daría a su yo de aquel entonces?

Que no tenga tanta prisa y que disfrute del presente sin correr tanto.

Mostrarme tal y como soy, incluso en momentos de debilidad, es una de las cosas que más aprecia mi público Beret — Músico

Ha colaborado con una gran variedad de artistas como Lola Índigo, Melendi, Estopa, Cali & Dandee, Morat entre otros. ¿Cuál le ha marcado más?

Probablemente Sebastián Yatra y Melendi. Con Yatra colaboré hace 10 años cuando yo era un niño de 19. Melendi, por otra parte, es alguien que te enseña mucho y a quien escuchaba de pequeño.

Beret en concierto / .

¿Cuánto hay de verdad personal en sus canciones?

Todo. La gran mayoría son cosas que me han pasado. Creo que una de las cosas que mi público más aprecia es que me muestro tal y como soy incluso en momentos de debilidad.

Las redes sociales en la música actual

Muchas de sus canciones se vuelven virales a través de Tik Tok. Muchos de los grandes 'hits' actuales son únicamente conocidos por 15 segundos. ¿Usted compone adaptándose a los rápidos tiempos de la plataforma?

No, porque además muchos de los temas se pegan sin yo darme cuenta. Me alegro que fomente mi música pero no es algo que tenga presente a la hora de componer.

Las redes sociales son un gran camino para impulsar una carrera musical Beret — Músico

¿Qué cree que es más importante a la hora de propulsar una carrera hoy en día, la discográfica o las redes sociales?

La discográfica coge tus herramientas y te impulsa a través de ellas, pero si no tienes nada las redes sociales son ideales. Creo que ese es el camino de hoy en día.