Miquel Àngel Raió, director del Teatre Principal de Inca: "Estamos en una fase de crecimiento y de buena mirada por parte del público y de los profesionales"

El Teatre Principal de Inca encara su próxima temporada en un momento en el que experimenta una «fase de crecimiento y de buena mirada por parte del público y de los profesionales», destaca su director, Miquel Àngel Raió. En este año han superado los 34.000 espectadores y su intención es seguir ampliando su oferta, para lo que aspira a conseguir más financiación institucional. «Poco a poco nos hemos ido autodefiniendo como un teatro ecléctico», añade su responsable. Sin embargo, ha constatado que la audiencia en general se ha vuelto conservadora, por lo que lanza una petición: «El público debería confiar un poco más y ser abierto de miras culturalmente».

Ese eclecticismo en la programación al que se refiere Raió se refleja en la nueva temporada, en la que este teatro acogerá unos 70 espectáculos, entre ellos los de grandes de la escena como Emma Suárez y Javier Gutiérrez, con textos de Carmen Martín Gaite y Juan Mayorga, y el de la compañía La Zaranda. Pero también tendrá al cómico Rubén García y el talento local de Sergio Baos, Joan Yago, Júlia Truyol, Miquel Mas Fiol, Joan Tomàs Martínez, Joan Fullana, Rodo Gener, Marina Collado y Hermanas Picohueso, entre otros. En los próximos meses se repetirán esas «noches mágicas» vinculadas a la música pop-rock, con los dos conciertos de Sau, el los 30 años de Cap Pela y Nou Romancer o el espectáculo de Zahara, y se persiste en la oferta de música clásica, que cuenta con «un público muy muy fiel», con el Cicle d’Orquestra de Cambra de Mallorca, con la Orquestra Acadèmia 1830 y con la Escola i Conservatori Antoni Torrandell, además de la gala lírica con Montserrat Martí Caballé en las Nuits Torrandell.

Programación y financiación

Paralelamente a las apuestas seguras, Raió afirma que el Principal de Inca “no rehúye de lecturas dramatizadas que son para poca gente, ni de formatos de circo, de teatro familiar ni de programación escolar muy cuidada, con debates posteriores y trabajos con los institutos”. “Ahora comenzamos a cubrir formatos más minoritarios para otros públicos con el deseo de un día tener suficientes recursos para poder hacer más proyectos de mediación, de investigación”, añade.

Ese propósito va ligado al presupuesto, que actualmente ronda el millón de euros, una cifra que se ha alcanzado por la implicación del Ayuntamiento de Inca, remarca Raió, y por el hecho de que el Principal se autofinancia hasta un 45%, cuando los teatros públicos suelen hacerlo “como mucho en un 20%”. “A nosotros nos descompresionaría mucho y podríamos hacer muchas más cosas si no tuviéramos que autofinanciarnos hasta tan alto nivel y tuviésemos más financiación pública. Por parte, del Ayuntamiento de Inca no se puede llegar a más… Somos un teatro de alcance insular y necesitamos que haya un empujón institucional un poco más fuerte, teniendo en cuenta que en cuanto a geolocalización es un enclave extraordinario del Norte de la isla, del Raiguer y del Pla”. Raió considera que es “una cuestión de tiempo y de perspectiva” que el Govern y el Consell, patronos de la Fundació del Principal, sientan más suyo este teatro y aumenten su aportación. “Que esto pase o no llegue a pasar creo que no condicionará que nosotros sigamos creciendo, porque estamos en una fase de crecimiento, de buena mirada del público, por parte de la gente y de los profesionales, y estos es una sinergia que se va creando y va afectando positivamente”.

Sobre los espectadores que acuden a este teatro, Raió comenta que un 30% es de Inca y que es una masa de público que va aumentando muy lentamente, precisamente porque ha empezado a confiar en el criterio del Principal y está respondiendo. “Sorprendentemente, tenemos un público que viene de Palma y alrededores que es de un 35%. Y después tenemos otro 35% que viene del resto de Mallorca, aunque, evidentemente, el área de influencia más grande son los 15 o 20 pueblos de alrededor de Inca, pero esto no descarta que pueda venir gente de Esporles o de Algaida y más lejos”.

En la próxima temporada repetirán sobre el escenario inquer Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, que en esta ocasión interpretarán Los yugoslavos, de Juan Mayorga. Acerca de si es difícil que actores tan reconocidos acepten actuar en el Principal de Inca, el director de este teatro responde que "no" con rotundidad y por dos razones. “La primera es que la experiencia que tiene la gente con el público es buena, tenemos un público muy agradecido. Y nosotros, desde la producción, intentamos cuidar al máximo a la gente y la experiencia que ofrece la sala es magnífica”. En segundo lugar, “hay una parte considerable de actores, directores o distribuidores” con los que Raió ha trabajado anteriormente como videoartista y “esto te genera un nexo muy rápido de calidez”, señala el director.

A la hora de programar, dice Raió, juega a la contra que “vivimos un periodo en el que el público se ha vuelto muy conservador, todo el público en general, no solo el de 50 años, el de 25 años también, o el de 16… Es un cambio real y es un cambio preocupante”. Esta situación “perjudica y hace que muchas obras de calidad y muchos artistas de calidad, sean difícilmente programables porque el público los rechazará de inmediato, o has de hacer una labor pedagógica que es muy lenta, que es algo que nos proponemos muchas veces, aunque es cierto que la inmediatez te pasa por encima”, añade.

Principal en xarxa y la tercera sala

Además de las líneas de colaboración que había hasta ahora con el Teatre Principal de Palma, el de Inca también forma parte de Principal en xarxa, por el que puede programar producciones o coproducciones o un espectáculo de fuera de la isla sin tener que asumir todo el coste. “Es un gran proyecto y habrá que ver hasta dónde llega. Si en Inca llegamos hasta el 50% del público que ha tenido en Palma, pues tendrá sentido”, apunta Raió.

El próximo verano, según está previsto, se habrá habilitado la plaça del Teatre, que será una tercera sala para el Principal de Inca, en la que se podrá instalar una carpa de circo, celebrar conciertos al aire libre y actos sociales. "Nos dará mucha vida", concluye el director del Principal.