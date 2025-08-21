Marc Morro: "Un diseño debe equilibrar confort, eficiencia y estética"

«Una silla es una silla y una mesa es una mesa». En la Setmana d'Arquitectura i Disseny han presentado sus diseños con esta frase. ¿No siempre es así?

No tiene un sentido conceptual ni crítico respecto a que a veces no sabes qué es una pieza. La frase fue escrita por un amigo mío dentro de un texto más amplio para explicar que yo suelo partir de formas muy arquetípicas, las más reconocibles de cualquier objeto, y lo hago así tanto para buscar la sencillez como para entenderlo desde su esencia.

¿Qué es para usted la sencillez?

Me gusta pensar que se consigue cuando alcanzas un equilibrio entre el confort y la eficiencia, que son dos características aparentemente contrapuestas. Para que algo sea eficiente, a veces tienes que quitar aspectos confortables, por lo que la eficiencia juega a la contra de lo que es cómodo y agradable. Por eso un diseño tiene que saber equilibrar ambos aspectos, sin dejar de lado la estética, por supuesto.

¿La sencillez es compleja?

Sí. Lo más fácil para crear una pieza es sumarle cosas. En cambio, para que el resultado sea sencillo hay que encontrar otro camino. Sin embargo, es un concepto amplio que se utiliza muchísimo. Cualquier diseñador o arquitecto te dirá que busca la sencillez, ya que lo fácil es hacer algo complejo. Alguno habrá que quiera eso y probablemente también logrará su objetivo.

¿El minimalismo es diferente?

Actualmente muchos creen que es cuando prácticamente no hay nada, con todo blanco y sin apenas elementos. La corriente originaria se ha desvirtuado hasta este punto, que no tiene ninguna relación con lo que impulsaron en aquella época autores como Donald Judd y otros, que sí son buenos referentes.

El modelo de taburete Manolito, el primero que creó / .

¿Qué le aporta la madera frente a los demás materiales?

Me permite resolver numerosos obstáculos con pocas herramientas. Es muy fácil trabajar con ella desde los inicios y puedes evolucionar lo que te propongas. Además, es un material que no requiere un gran proceso de transformación, sino que es muy directo, lo recibes sin apenas manipulación, a diferencia del metal, la piedra o el plástico.

¿Le gustan los contrachapados, MD y demás maderas procesadas?

Sí en el caso de que se muestren. Yo mismo las utilizo. Lo que no me gusta es cuando se pretende imitar la madera maciza y se cubren las procesadas con algo que no está en su interior, aunque no voy a criticar esa opción. Cada uno tiene la suya.

En su lote Six-pack hace un guiño a la famosa mesa Lack de Ikea, aunque de madera maciza. ¿Trabajaría para el gigante sueco?

Por supuesto, de cabeza. Quise hacer una broma y un homenaje a escala 1:2 de la auténtica Lack. Es una mesa que no pesa nada, venden aire, en el buen sentido, ya que el interior es un panal de cartón, y su precio es irrisorio. Ikea tiene cosas que te pueden gustar más o menos, aunque detrás hay un gran equipo de diseño con un concepto, ideas y una manera de hacer. Piensan en el producto desde la eficiencia y el confort. Después llegan a distintos resultados, pero no trabajan como estas firmas con la coletilla Home, surgidas de marcas de moda y que solo se basan en lo existente con anterioridad, copiando todo lo que pueden y sin innovar en absoluto.

Dice de los taburetes que son «la navaja suiza de los muebles».

No solo por ser multiusos, sino también debido a que su ejecución es muy sencilla. Simplemente hay que crear una superficie levantada, no requiere un trabajo ergonómico y técnico, como por ejemplo la silla. Esta facilidad y las opciones que se le pueden dar en una casa lo hacen un mueble fantástico.

Reinterpretó una típica silla de cuerda y la denominó Campos y diseñó la estantería y la butaca Palma. ¿Mallorca le inspira?

Me inspira más en los nombres. No es que busque la inspiración en la isla para crear algo nuevo cuando vengo, aunque como he residido aquí la mitad de mi vida, supongo que en el subconsciente queda algo. El nombre de Campos surgió tras proponer varios pueblos y al final lo escogió el editor de Trenat.

La silla de cuerda denominada Campos / .