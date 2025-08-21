La mallorquina Leire Pérez Dezcallar expondrá su obra en Berlín

La artista Leire Pérez Dezcallar (Palma, 1997) expondrá el próximo mes de septiembre en un museo de uno de los distritos de Berlín tras haber sido elegida por Espai Sant Marc para realizar una residencia este verano en Lichtenberg Studios.

La obra de Leire Pérez Dezcallar se podrá contemplar a partir del 4 de septiembre en el Museum Lounge del Stadt Museum de Lichtenberg, en una muestra dual en la que también habrá obra de Matthias Beckmann, artista de Berlín que hizo la residencia en Espai Sant Marc, fundado por Marcos Vidal en Sineu. La mallorquina mostrará un gran lienzo vertical (160 × 350 cm), creado a partir de transferencia fotográfica y pintura acrílica. "Cada sección de la obra combina imágenes de edificios reales del barrio fotografiadas con formas vegetales pintadas, que construyen una narrativa visual orientada a la esperanza", explica la artista.

Leire Pérez Dezcallar, junto al lienzo que expondrá en Berlín. / .

Durante su residencia en Lichtenberg, Pérez Dezcallar recorrió el distrito berlinés y esa exploración “fue el punto de partida para una obra pictórica e instalativa que imagina otras formas de habitar la ciudad, poniendo el foco en aquellos espacios que actúan como pequeñas reservas de esperanza”. "Me llamaron especialmente la atención los parques que aparecen casi por sorpresa a cada pocos metros: espacios donde la vida vegetal crece libremente, sin domesticar. En algunos de ellos, los huertos comunitarios se convierten en espacios de convivencia y aprendizaje compartido. Entre los ejemplos que recorrí están el Landschaftspark Herzberge, el Community Garden o el Interkultureller Garten Lichtenberg”, recuerda.

Como resultado, en la obra que expondrá en el Museum Lounge del Stadt Museum de Lichtenberg, “en la vegetación silvestre emergen grandes ojos que representan las miradas invisibles de los habitantes, como si observaran la ciudad desde el interior mismo de la naturaleza. Las raíces se entrelazan y extienden, igual que las tuberías verdes de calefacción urbana (Fernwärmeleitungen) o las vías del tren que atraviesan el barrio: redes vivas que sostienen el día a día del lugar”, comenta la artista.

El intercambio entre Espai Sant Marc y Lichtenberg Studios, situados en las dependencias del Stadthaus del barrio Berlines de Lichtenberg, dirigidos por Uwe Jonas, lleva tres años realizándose y ha posibilitado que varios artistas de Baleares puedan hacer una residencia y mostrar su trabajo en el Museo del distrito.