La lluvia de figuras y letras de Charles Sandison cae en la Nitx de l’Art de Felanitx

El movimiento continuo de las apenas perceptibles palabras que se convierten en figuras y poco después se desintegran envuelve al espectador absorto en la capilla de Sant Nicolau.

Parece lluvia o una constelación de letras, pero es la nueva propuesta artística de la iglesia del Convent de Sant Agustí, que abre sus puertas por segundo año en la Nitx de l’Art de Felanitx.

La videoinstalación es obra de Charles Sandison, quien ha expuesto en el Pompidou y el Reina Sofía, entre otros museos, y es conocido por sus proyecciones digitales creadas en tiempo real con un programa informático.

Su Figures & letters fue inaugurado este jueves y se podrá visitar hasta el domingo. Este viernes estará abierto de 20 horas hasta que la fiesta del arte ponga el cierre y el fin de semana abrirá desde dicha hora hasta las 22,30 gratuitamente.

Una figura humana y una constelación de letras en la bóveda de la capilla de Sant Nicolau. / .

Creaciones aleatorias

Las creaciones lumínicas sobre la cúpula octogonal del siglo XVIII son generadas de forma aleatoria a partir de tres archivos con 798 imágenes distintas cada uno que se sincronizan al azar.

Moldean secuencias en un movimiento que no cesa y nunca es el mismo, por lo que algún entusiasta se podría quedar toda la noche observando la bóveda de la capilla. «Acabaría teniendo dolor de cervicales», bromea Sebastià Mascaró, que ha comisariado la instalación junto a Neus Cortés.

El sonido creado por Pedro Tous a partir de las citadas secuencias hace más inmersiva la videoinstalación. «Se encuentra en un espacio espiritual, de paz, que cada uno vive a su manera, aunque no sea religioso, por lo que la pieza elegida tiene cierto carácter introspectivo, que invita al público a empaparse bajo esta especie de lluvia y mirar, meditar o interpretar lo que uno quiera. El espectador debe formar parte de la instalación», destaca.

Mascaró y Cortés también han contado con la colaboración de la Associació d’Amics del Convent y como apasionados del diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio histórico, han visto conexiones entre la proyección de Charles Sandison y el inmueble dedicado a Sant Agustí.

El santo consideraba las matemáticas un medio para acercarse a Dios y esa misma ciencia es el lenguaje y la base de la tecnología, igual que la utilizada por el artista.

Además, «entre las palabras identificadas hay números escritos en letras y otras que hacen referencia al ser humano, los orígenes y términos filosóficos, todas en castellano», explica el comisario de arte.

Cree que el motivo del idioma se debe a que la obra fue presentada en la galería Max Estrella, en Madrid, y posteriormente ganó un premio en ARCO. En Mallorca, Sandison ha expuesto en dos colectivas en el Solleric y Es Baluard, y ahora en la Nitx de l’Art de Felanitx con su lluvia de figuras y letras.