Completan la restauración de tres Vírgenes Dormidas de Mallorca

El Consell de Mallorca y el Obispado de Mallorca han presentado este jueves la restauración de las Vírgenes Dormidas de las parroquias de Sant Bartomeu de Capdepera, Sant Cristòfol de Biniali y Sant Jaume de Palma.

La comisión mixta, creada entre ambas entidades, ha sido la encargada de proporcionar los recursos necesarios para la realización de los proyectos, siendo los responsables de la rehabilitación el equipo de restauración de Xicaranda, Es Taller de Restauració y el Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca.

Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, ha reconocido la labor realizada a cargo de todas las partes involucradas. Además, Roca reafirma el compromiso del Consell en preservar el patrimonio cultural de la isla con el objetivo de "incrementar el presupuesto cada año", que en este 2025 ha sido de 955.000 euros.

Francesc Vicens, vicario episcopal para el Patrimonio Histórico y Cultural del Obispado de Mallorca, ha destacado el trabajo del equipo multidisciplinar creado a través de la comisión mixta y de los voluntarios que ayudaron a montar y desmontar todas las obras. Asimismo, Vicens también ha valorado el estado de las más de 80 Vírgenes Dormidas de la isla. Ha dicho que "no están mal" y les ha dado una nota del estado general de "seis o siete sobre diez".

Francesc Vicens, Antònia Roca y Pere Terrassa / Ana B. Muñoz

La restauración de las Vírgenes Dormidas

En referencia a las Vírgenes Dormidas de las parroquias de Biniali y Capdepera, estas fueron restauradas a lo largo de dos años tras un proceso de estudio y análisis previo a su intervención. Esto es debido a que ambas habían padecido de ataques de xilófagos y sufrido afectaciones causadas por las manipulaciones durante su uso.

Virgen Dormida de la parroquia de Sant Jaume de Palma / Ana B. Muñoz

En cambio, la parroquia de Sant Jaume ha necesitado de hasta tres fases para su rehabilitación. En 2023 inició una primera fase de estudio del estado de conservación de la obra y fue a partir de 2024 cuando entró el equipo de restauración de Xicaranda para realizar la rehabilitación.

Pere Terrassa, restaurador de Xicaranda, reconoce que la parte más difícil de lidiar fue la estructural, ya que han necesitado crear una estructura de hierro debajo de la base de madera para elevarla un centímetro del suelo.

Según Terrassa, "esto permite que la fuerza no recaiga sobre la madera y así no añadir nada a la obra original". Además, el restaurador ha reivindicado la labor del equipo multidisciplinar, que al final son quienes les permiten trabajar con todos los medios para poder hacer un "trabajo profesional".

Terrassa también ha destacado la calidad de los detalles y técnicas utilizadas en la obra original, creada por Adrià Ferran en el año 1815. Uno de los detalles que más resalta es el hecho de que la virgen es una una pieza completa, con el cuerpo totalmente separado de la ropa que lo adorna, otorgándole un nivel superior de detalle y realismo.