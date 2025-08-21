Ció Boncompte convierte la Església Vella de ses Salines en un templo de la gastronomía mallorquina

La artista Ció Boncompte expone sus pinturas-receta de cocina en la Església Vella de ses Salines, obras con las que ha transformado esta iglesia neoclásica en un templo de la gastronomía mallorquina.

La exposición Mallorca què menjàvem i què mengem está compuesta por 30 pinturas muy coloristas y una instalación y con ellas, Boncompte quiere reflejar la evolución histórica de la gastronomía en la isla, resultado de las aportaciones realizadas por diferentes pueblos invasores, explica la también doctora en Historia del Arte, que ha tenido en cuenta la influencia más reciente de la inmigración y del turismo.

Ció Boncompte recuerda que fue en 1998 cuando empezó con las pinturas-receta, que considera un subgénero de los bodegones y una vía de perpetuar la tradición de transmitir los conocimientos sobre cocina entre las mujeres. “Estoy orgullosa de haber seguido, intuitivamente, una línea de pintura femenina que, finalmente, ha sido valorada. Hace pocos años no era así: aún recuerdo cómo me divertía vere la cara de pasmo total que ponían muchos artistas, conceptuales, abstractos y supuestamente intelectuales, cuando, en una fiesta, me preguntaban ‘y tú, ¿qué pintas?’ y yo, superseria, respondía: recetas de cocina”, añade.

La exposición en ses Salines, que se podrá visitar hasta el próximo 29 de agosto, tiene la particularidad de que Ció Boncompte invita a los visitantes a dejarle también una receta. El horario de visita es de lunes a jueves de 20 a 21 horas y de viernes a domingo de 19.30 a 22 horas.