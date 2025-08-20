Lo viril como concepto articulador del franquismo

Finalizada la Guerra Civil, los vencedores sometieron a la sociedad española a un proceso que buscaba acabar con toda referencia a los ideales republicanos y la filosofía de vida de las izquierdas. Una transformación cuyos efectos se hicieron notar no solo en la creación artística, literaria o de pensamiento, sino en los propios gestos, modos y actitudes de la población. De esta forma, a partir de 1939, la virilidad, lo duro y lo seco fueron los rasgos a los que aspirar, mientras que lo afeminado, lo blando y lo húmedo fueron considerados desviaciones de la norma que debían ser cortados de raíz.

Esta tendencia, que marcaría la vida española durante toda la dictadura, acaba de ser abordada en dos interesantes ensayos que, si bien han coincidido en las librerías y comparten en su título el término viril, resultan completamente diferentes en su metodología, enfoque y conclusiones. Se trata de Lo viril y lo viscoso: Alteridades, fantasmas y héroes en el primer franquismo, de Miguel Rivas Venegas (Cátedra, 2025) y La nación viril, de Zira Box (Alianza Editorial, 2025).

El primero de ellos, Lo viril y lo viscoso, propone un modus legendi de los años iniciales del franquismo a partir de las criaturas monstruosas y heroicas que produjo. «Es un trabajo sobre las ideas de lo abyecto y lo virtuoso; sobre lo viril y lo degenerado, sobre lo válido y lo expelido», explica a este diario Miguel Rivas Venegas, cuyo análisis de esa dualidad recuerda a la dicotomía clásica de lo apolíneo y lo dionisiaco aunque, en su caso, lo trasciende para llevarlo más allá. «Mi trabajo más bien profundiza sobre esas familias heroicas cerradas de las que hablan los estudios de antropología y la historia de las religiones».

Esos modelos heroicos inspirados en lo duro, lo recio y lo recto tuvieron su representación en, por ejemplo, las pinturas de Carlos Sáenz de Tejada sobre los soldados carlistas y las fotografías de pescadores de José Ortiz Echagüe. Dos ejemplos procedentes del País Vasco, que conectaban el ideario franquista con una supuesta esencia de la españolidad. «Lo vasco fue percibido por el aparato ideológico del franquismo como lo hiperespañol, por antiguo, por no contaminado, por ser netamente ibérico y por estar libre de mácula extranjera», explica Rivas, que aclara que «eso no quiere decir que el ideario franquista se tome de lo vasco o del propio planteamiento ideológico del nacionalismo sabinista».

Resignificación histórica

Esa exaltación de la hombría no fue únicamente una obligación ética y estética para los adictos al régimen franquista. También el bando republicano utilizó esas herramientas de propaganda contra el bando golpista durante la guerra. «Transformar al otro, sea un contendiente político, un rival ideológico, otro pueblo, los que profesan otra fe, o simplemente los que no la profesan, en una criatura animalizada o monstruosa es un universal humano», defiende Rivas.

En todo caso, pese a esa imagen de robustez, la idea de virilidad del franquismo se topó con no pocas contradicciones. «Franco en sí mismo no representaba precisamente el ideal de virilidad que patrocinaba el régimen. Sin embargo, convivir con lo que no encaja no ha supuesto nunca un problema para los regímenes totalitarios», defiende.

Quince años después de publicar en Alianza España, año cero. La construcción simbólica del franquismo, la historiadora Zira Box centra de nuevo sus investigaciones en la posguerra española para firmar La nación viril. Género, fascismo y regeneración nacional en la victoria franquista, un ensayo en el que analiza cómo la idea de virilidad sirvió de base para la construcción de esa nueva España.

«Empleo la categoría de virilidad frente a la de masculinidad porque me parece más funcional, desde el momento en que es más fácil de desvincular o disociar del cuerpo de los sujetos. Lo que realmente me interesaba era analizar cómo hay significados culturales relacionados con el género que sirven para pensar ideologías políticas, movimientos políticos, conceptos políticos y, en este caso concreto, para pensar la nación misma –explica la autora–. En ese sentido, la idea de virilidad es casi un arquetipo formado por una serie de atributos, de características y significados que son siempre muy normativos, deseables y que, por no estar vinculado directamente al cuerpo de los varones, puede ser perfectamente aplicado a las mujeres. La Sección Femenina, por ejemplo, transmite la idea de que se puede ser mujer viril si se cumplen con los mandatos de la Falange».

El imaginario viril falangista se nutrió de conceptos como la austeridad, lo seco, lo árido, lo incómodo. Una realidad que remitía a paisajes castellanos y que ponía en cuestión la pretendida unidad de España, desde el momento en que difícilmente encajaba con la voluptuosidad, la sensualidad y el colorido de zonas mediterráneas como Cataluña y Valencia. «En lo que se refiere a las Fallas o a Andalucía y la españolidad, y esta es una de mis apuestas interpretativas, lo que se produce en ese discurso de la nación viril es una resignificación de determinados elementos que, de otra forma, encajaban mal en el discurso de la nación viril».

En plena posguerra, el discurso oficial de los primeros años de la dictadura tenía una clara intención regeneracionista, por lo que buscó sus referentes en el pasado. No obstante, incluso en estos casos, sus promotores tuvieron que lidiar con las contradicciones y resignificar ciertos momentos de la historia que no acaban de encajar con su relato.

«Debido a su carácter nacionalista y esencialista, el franquismo tiene una relación relativamente ambigua con, por ejemplo, la herencia romana, porque no deja de ser fruto de una conquista. Por eso, hay una mayor preferencia hacia los pueblos prerromanos como Numancia, que ejemplifica la resistencia del español ante los invasores. No obstante, y aunque Roma empieza con mal pie por lo antes mencionado, se produce nuevamente una apropiación de ese pasado que transmite la idea de que fue el genio español surgido en Hispania y personificado en figuras como Séneca, que cumple todos los valores viriles por ser austero y sobrio, el que hizo que Hispania fuera incluso una versión mejorada de Roma», concluye Box.