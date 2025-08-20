Sa Bassa Blanca expone las primeras réplicas de los leones de Arsenale en España

El Museo Sa Bassa Blanca, impulsado por la Fundación Yannick y Ben Jakober, ha instalado dos imponentes réplicas del legendario León de Pireo, símbolo del patronazgo de San Marcos, que actualmente está situado en la entrada del Arsenale de Venecia. Las piezas han sido esculpidas en piedra a partir de avanzadas imágenes 3D.

Con estas dos versiones de 180 cm de altura (240 cm incluyendo las bases), el Museo Sa Bassa Blanca se convierte en la primera institución española en acoger réplicas de este símbolo histórico. Estas dos nuevas versiones, Patience y Fortitude, ya custodian la entrada del museo, convirtiéndose en nuevos guardianes de este espacio cultural, ha informado la entidad.

'Patience' y 'Fortitude' tienen una altura de 240 centímetros. / Museu Sa Bassa Blanca

Según recuerda el museo, esta majestuosa estatua griega se remonta al año 360 a.C., cuando fue esculpida como emblema del puerto de El Pireo, en Atenas. Durante más de mil años custodió la entrada del puerto hasta que, en 1678, el comandante naval venenciano Francesco Morosini la tomó como botín en la Gran Guerra Turca contra el Imperio otomano, trasladándola definitivamente a Venecia.

Con casi tres metros de altura y representado en posición sentada, el león fue originalmente parte de una fuente, como revelan las marcas de una tubería que atravesaba su interior hueco, por la que el agua fluía desde su boca hasta una cisterna a sus pies. Actualmente, existen copias en el Museo Arqueológico de El Pireo y en el Museo de Historia de Suecia en Estocolmo.