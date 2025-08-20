Sa Bassa Blanca expone las primeras réplicas de los leones de Arsenale en España
Las dos piezas, 'Patience' y 'Fortitude', custodian la entrada principal al museo
El Museo Sa Bassa Blanca, impulsado por la Fundación Yannick y Ben Jakober, ha instalado dos imponentes réplicas del legendario León de Pireo, símbolo del patronazgo de San Marcos, que actualmente está situado en la entrada del Arsenale de Venecia. Las piezas han sido esculpidas en piedra a partir de avanzadas imágenes 3D.
Con estas dos versiones de 180 cm de altura (240 cm incluyendo las bases), el Museo Sa Bassa Blanca se convierte en la primera institución española en acoger réplicas de este símbolo histórico. Estas dos nuevas versiones, Patience y Fortitude, ya custodian la entrada del museo, convirtiéndose en nuevos guardianes de este espacio cultural, ha informado la entidad.
Según recuerda el museo, esta majestuosa estatua griega se remonta al año 360 a.C., cuando fue esculpida como emblema del puerto de El Pireo, en Atenas. Durante más de mil años custodió la entrada del puerto hasta que, en 1678, el comandante naval venenciano Francesco Morosini la tomó como botín en la Gran Guerra Turca contra el Imperio otomano, trasladándola definitivamente a Venecia.
Con casi tres metros de altura y representado en posición sentada, el león fue originalmente parte de una fuente, como revelan las marcas de una tubería que atravesaba su interior hueco, por la que el agua fluía desde su boca hasta una cisterna a sus pies. Actualmente, existen copias en el Museo Arqueológico de El Pireo y en el Museo de Historia de Suecia en Estocolmo.
- Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona
- El cantautor Jaime Anglada pasa de la UCI a una zona de observación menos restringida en Son Espases
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?
- Graban a dos turistas manteniendo relaciones sexuales en plena playa de Magaluf
- La ordenanza cívica de Palma se ceba con los patinetes: una de cada tres multas se dirigen contra sus usuarios