El programa 'Mira per on' regresa a IB3 el 24 de agosto tras ocho años fuera de emisión

El mítico programa de IB3 Televisió, Mira per on, regresa a la parrilla este domingo 24 de agosto a las 21.45 horas después de ocho años de ausencia. El espacio acumuló seis temporadas de éxito y varios premios hasta su última emisión en 2017.

El formato recupera su filosofía original de entretenimiento y divulgación, centrado en la cultura, la historia, las tradiciones, las leyendas, los misterios y los personajes de las Islas Baleares, aunque incorpora también novedades para adaptarse a los nuevos tiempos. Entre ellas destaca la creación del espacio Petit Mira per on, pensado para que el público infantil pueda descubrir de manera sencilla y entretenida las curiosidades de las islas.

La nueva temporada contará con Joan Farrés como presentador, en sustitución de Jaume Noguera, y con la voz en off de Lourdes Vives, que acompañará al espectador a lo largo de los episodios.

El programa en la Seu de Palma / Mira Per On

Desde la productora Tresques Comunicació, responsable del formato, Jaume Rodríguez, productor ejecutivo de la compañía y realizador de Mira per on, ha explicado que el parón de varios años ha permitido introducir mejoras técnicas: “Después de un parón tan grande hemos podido incluir grafismos y herramientas que antes no existían”, ha señalado.

El realizador ha detallado además que cada capítulo estará planteado de forma temática: “En los nuevos programas hemos intentado unificar por categorías. En uno se plantea una especie de yincana en la que el presentador debe descubrir de qué tema se está hablando, mientras que otro está dedicado a ambientes como el campo o el mar. La idea es tener un contenido amplio y poder captar a la audiencia con un repertorio muy variado”, ha afirmado.

Rodríguez ha subrayado que el nuevo Mira per on mantiene un ritmo ágil y diferente a lo habitual en la cadena. “En lugar de tratar un tema en profundidad y de manera lenta, abordamos muchos asuntos en poco tiempo. Ningún bloque dura más de dos minutos, porque priorizamos el entretenimiento. Además, el programa tiene una duración de media hora, un formato que tampoco existe en IB3”, ha indicado.