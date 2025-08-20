Joan Soler muestra su 'Paisatge incert' en Sóller

El solleric Joan Soler expone de nuevo en su pueblo natal, tras tres décadas de ausencia, y lo hace con Paisatge incert, en el Casal de Cultura-Museu de Sóller. Con esta selección de obras, realizadas en los últimos diez años, quiere transmitir esa sensación de “nuestra época de incertidumbre o de certeza de la fatalidad”, explica el artista. La exposición se inaugura este 22 de agosto y se podrá visitar hasta el 6 de septiembre.

Paisatge incert tiene que ver con lo que podemos observar a nuestro alrededor, con lo idílico pero también con los estragos del cambio climático, con los desastres naturales provocados por danas y fuegos. Ese título, añade el artista, se refiere igualmente al paisaje interior de toda una sociedad.

La exposición contará con unas 35 o 40 obras pictóricas (Soler todavía ultima el montaje), cuatro de grandes dimensiones, otras de tamaño medio y obra de pequeño formato sobre papel.

Joan Soler manifiesta su ilusión por exponer en su pueblo y durante las fiestas, algo posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sóller. “Estoy contento de poder mostrar mi obra aquí después de tantos años y que quien quiera lo pueda disfrutar o criticar”, añade sobre esta inminente exposición. Asegura que el visitante comprobará que hay una línea continuista que une las diferentes obras. En su trabajo, el artista siempre incluye un componente geométrico, que en este caso tiene que ver con lo idílico, con el orden, pero también hay masas de humo más viscerales o más orgánicas, de desorden. Son dos mundos, el aparente y el interior, que chocan, detalla el pintor.

Y mientras finaliza el montaje de Paisatge incert, Soler sigue trabajando en un proyecto escultórico para el Santuario de Lluc. Autocrítico con su obra, asegura que le gusta "arriesgar y jugar al máximo", pero también sabe que “entre lo sublime y lo ridículo hay un paso”, por lo que bromea con la ubicación definitiva que tendrá esa escultura una vez acabada.

A lo largo de su carrera, Joan Soler ha obtenido el Premi Ciutat de Palma de Pintura, el Premi Pilar Juncosa i Sotheby’s de la Fundació Miró Mallorca y también ha ganado el Premio de la Bienal Ciudad de Zamora y la Beca de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas artes en Roma.