Guitarricadelafuente: "Me enamoré de 'La Balanguera' de María del Mar Bonet"

Guitarricadelafuente vuelve a Mallorca este jueves 21 de agosto para presentarse en Es Jardí. No es una visita cualquiera: el castellonense reconoce que parte del nuevo disco, Spanish Leather, se ha gestado entre la isla y territorio catalán, una dualidad que define el carácter mediterráneo de su música. “Hemos trabajado con mucha gente que tenía una vinculación fuerte con Mallorca y nuestro proceso de creación ha transcurrido entre Baleares y la Costa Brava”, explica.

Ese vínculo cristaliza en Tramuntana, una de las canciones centrales del álbum. Habla del viento como si fuera un personaje más de la historia. “Está tan presente en el folclore de esta tierra… para mí es una metáfora de cómo todo va más rápido que nuestra capacidad de entendimiento y que no sabes dónde te va a llevar”, resume.

'La Balanguera', su ritual con Mallorca

Su conexión con Mallorca no se limita al estudio. Sobre el escenario mantiene un gesto que se ha convertido en ritual: interpretar La Balanguera. “Siempre que he estado en la isla he acabado cantándola, suele ser mi guiño personal”, confiesa. El descubrimiento llegó durante la gira de La Cantera, cuando se interesó por la música tradicional y se topó con Maria del Mar Bonet. “Me enamoré de su versión. Me pareció que reflejaba perfectamente el estilo del Mediterráneo”, añade con admiración. También cita a Maria Hein, a quien sigue de cerca como parte de una nueva generación de artistas baleares.

El joven de Benicàssim no rehúye los grandes conceptos. Habla de Spanish Leather como un álbum expansivo, “hecho para ser cantado hacia fuera”, y lo describe como un intento de huir de convencionalismos. “Rompe estereotipos como la masculinidad frágil. Hay cosas que se dan por sentadas que ya no pasan, pero siguen ocurriendo”, insiste.

Salí de mi pueblo y descubrí el gigantesco mundo en el que vivimos Guitarricadelafuente — Músico

En su voz hay algo de reivindicación y también de exploración personal. “Siento que estoy buscando un sentimiento de pertenencia que antes encontraba en el Raval, y ahora en el hecho de ser un chaval que sale de su pueblo y descubre el mundo real y enorme en el que vivimos”, confiesa. No duda en calificar el disco como “un grito de auxilio" donde quiere saber si el resto se siente como él.

Una carrera con ascenso meteórico

El vértigo de los últimos años todavía le sorprende. Recuerda 2018 como un año decisivo: publicó tres canciones —Catalina, Guantanamera y Sixtinain— y de repente empezó a girar por ciudades grandes. “Sentí que todo iba muy rápido, era un chaval en su habitación grabando canciones y ahora voy a llenar el Wizink en octubre”, dice, casi incrédulo todavía.

Lejos de acomodarse, asume riesgos. Lo hizo con Full Time Papi, un tema más explícito que el resto. “Mucha gente me dijo que era muy valiente y yo no lo entendía, es un poco discriminación positiva”, comenta entre risas, consciente de que las etiquetas nunca le han interesado demasiado.

No solo habla de música. Admite que pasa mucho tiempo con el móvil, aunque lo asume como parte inevitable de su profesión. “Es mi trabajo. Creo que en la época actual es algo imposible de dejar. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, al final hay que ver el lado poético”, reflexiona.

A veces necesito la mirada al infinito que otorga el mar Guitarricadelafuente — Músico

Hay, sin embargo, un elemento que lo define por encima de todos: el Mediterráneo. “Soy una persona de mar, cuando me alejo siento que me falta ese anhelo y esa mirada al infinito”, confiesa. Aunque en sus canciones aparezcan Madrid o Barcelona, asegura que siempre necesita volver a esa imagen abierta que ya cantaba Serrat.

Ahora, toda su energía está puesta en el concierto de Es Jardí. Para él supone mucho más que una simple fecha en la gira: es volver a una isla que le ha inspirado, donde ha descubierto canciones como La Balanguera y artistas que forman parte de su imaginario mediterráneo. Lo afronta como una oportunidad de reforzar ese vínculo y de compartir con el público mallorquín un repertorio que mezcla lo íntimo con lo colectivo. “Nos vamos a rendir todos al viento de la Tramuntana y va a ser algo muy especial”, asegura.