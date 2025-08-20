Corxeres d’estiu (XV)
Altre temps fèiem nostra la cita «el frare, Sant Bernat, l’apaga». Enguany, la cosa no va per aquest camí i tenim un final d’agost ben calent. Per tant, els vespres, és grat anar a algun concert a la fresca. Aquí en teniu uns quants per aquests dies.
Avui, dimecres 20 d’agost, a Son Marroig, el Festival de Música de Deià presenta a Cao Yuang-Feng. El pianista, premi especial del Concurs Internacional de Piano Euregio Piano Award 2024, interpretarà obres de Robert Schumann, Aleksandr Scriabin, Ludwing van Beethoven i Serguéi Prokofiev.
A Felanitx, a les Portasses de l’Hospici (20.30 hores), presentació del llibre que recorda els cent anys de les Verbenes/Revetlles al poble.
A Pollença, en el Claustre de Sant Domingo (22 hores), el Festival de Música presenta l’actuació de l’Helix Trio, el qual ens acostarà a obres de Turina, Xostakóvit i Schubert, en un programa que han titulat ‘Diàleg entre segles’. El grup, que és grup emergent de FestClàssica 2025, està format per Jaume Angelès fité, violí, Iago Domínguez Eiras, violoncel i Paula Belzunegui Moreno, piano.
Demà dijous, en el castell de Bellver de Palma (21 hores), segueix el cicle de jazz amb la compositora i contrabaixista Giulia Valle, una de les veus més prolífiques i originals del jazz europeu, la qual presentarà el seu projecte Giulia Valle Trio, format per ella mateixa i Tom Amat i Adrià Claramunt.
Divendres, a Santa Maria del Camí i en el pati del col·legi públic Melcior Rosselló (22 hores), el cicle Sons i Estels ens proposa l’espectacle Retruc amb el grup Imaràntia, format per Miquel Brunet al piano, Maria José Cardona a la veu i la guitarra i Eduard Riera al violí.
Una mica abans a la Parròquia de Sant Jaume de Palma (18 hores), recital de dos violins, Raphael Bleuse i Elías Henry-Picó, acompanyats d’altres solistes. En el programa, tangos i obres de Vivaldi i Bach.
També divendres a l’església Sant Ramon de Penyafort del Port de Sóller (20.30 hores), l’Ensemble Tramuntana ens proposa algunes simfonies de Mendelssohn i Carl Philippe Emmanuel Bach i un Concert per a violí de Johann Sebastian. El director serà Barry Sargent i la solista, la seva filla Mayumi.
A la mateixa hora, a la Plaça de Sa Font de Felanitx, la Coral de la ciutat obrirà les festes amb un pregó musical, que promet ser, si més no, curiós i divertit. La tria del grup per fer la crida ha estat motivada pel fet que enguany la formació musical cumpleix cinquanta anys.
