Palma acoge el Festival del Bicentenario de Uruguay en Mallorca

Con motivo del bicentenario de la independencia de la República Oriental de Uruguay, la comunidad uruguaya en Mallorca celebrará un festival cultural el domingo 24 de agosto en el Parc de la Mar de Palma. La organización invita a toda la ciudadanía a unirse y disfrutar de la celebración.

Esta cita, gestionada por la Asociación República Oriental del Uruguay en Mallorca, con el apoyo del Consulado de ese país en Barcelona y otras entidades locales, busca compartir su riqueza cultural, gastronómica y musical. Con esta iniciativa, la organización reafirma su compromiso de mantener viva la identidad uruguaya en el exterior además de fortalecer el vínculo con la sociedad balear.

"Quiero invitar a toda la colectividad uruguaya radicada en Baleares, a los mallorquines y a todos los ciudadanos de esta isla, a que nos acompañen el próximo 24 de agosto en los festejos por los 200 años de la independencia de nuestra República", expresa Robert Duarte, presidente de la asociación, que también afirma que "será un día cargado de emociones, arte, cultura y fiesta".

El festival ofrecerá puestos informativos sobre la historia del país, exposiciones de artesanía, libros y productos típicos, torneos de truco uruguayo y ping pong, y otras actividades para todas las edades.

También está programado la participación de más de 50 artistas, en el que se incluyen grupos de danza folclórica de distintos países y artistas uruguayos residentes en España.

Además, el público podrá disfrutar de platos típicos de la gastronomía uruguaya como las empanadas, el asado, los alfajores o algunas de las bebidas tradicionales.

La fiesta comenzará a las 10:00 horas y será de acceso libre gratuito.