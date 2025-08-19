Llega a Palma una ruta literaria en catalán para fusionar “el ocio y la cultura”

La 'Passejada literària per Palma 2025', organizada por la Fundació Mallorca Literària en el marco del proyecto WoW Mallorca, y con el apoyo del programa Apropa Cultura, ya es una realidad. La ruta se celebrará todos los lunes por la mañana entre el 15 de septiembre y el 19 de diciembre, en catalán y con una duración de dos horas, para grupos de entre 15 y 25 personas.

El itinerario parte de los Jardines de la Misericòrdia hasta la Plaza Mayor, pasando por Las Ramblas, El Born o La Catedral. A lo largo del recorrido, los participantes escucharán “la voz literaria del paisaje”, con autores como Ramon Llull, Maria Antònia Salvà, George Sand, Josep Pla o Carme Riera, entre otros muchos, que han plasmado la ciudad en sus obras.

Joana Maria Abrines, de la Fundació Mallorca Literària, recuerda que esta propuesta “es una ruta literaria guiada ofrecida tanto a los colectivos de Apropa Cultura como a otros ciudadanos y centros escolares interesados”. Asimismo, añade que “es una oportunidad única de salida cultural al aire libre para fomentar el ocio saludable con un importante contenido cultural”.

Wow Mallorca 2025: otras propuestas

La ruta por Palma forma parte de WoW Mallorca, una iniciativa creada en 2015 por Carme Castells, directora de la fundación, con el objetivo de “cartografiar el mapa literario de Mallorca con las voces de los escritores que han escrito y/o vivido en la isla”.

Según afirma Abrines, “ofrecemos estas rutas guiadas para dar a conocer nuestro patrimonio literario”. Además del recorrido por Palma, WoW ofrece itinerarios por toda la isla para todos los colectivos o grupos escolares.

Durante este año, el equipo ha impulsado propuestas como ‘Palma: ciudad de dones viatgeres’, con figuras como George Sand o Margaret d’Este; o la ruta dedicada al centenario de Josep Maria Llompart, dirigida por Xesc Alemany. También se ha preparado otra actividad, titulada ‘Palma: dones escriptores’, centrada en voces femeninas de distintos géneros y épocas.

Otro futuro recorrido será el paseo literario por el barrio de El Terreno, programado para el 8 de noviembre y guiado por Eduard Moyà. Además, aparecerán personajes como Gertrude Stein o Robert Graves, los cuales han residido en la barriada. “La ruta por nuestro barrio nos ayudará a comprender la razón por la que Mallorca se convirtió en un foco de atracción para viajeros, escritoras y artistas de toda Europa”, señala Abrines.

Además de Palma…

El proyecto WoW incluye siete itinerarios en total que abarcan distintos paisajes de Mallorca. La primera recorre la ciudad de Palma y los barrios de El Terreno, Pere Garau y Son Sardina, con autores como Jorge Luis Borges, Camilo José Cela o Albert Camus. En la segunda, entre Deià y Valldemossa, destacan Ramon Llull o Robert Graves. La tercera conecta las obras de Llorenç Villalonga y Baltasar Porcel en la zona de Raiguer; mientras que la cuarta explora los paisajes de la Serra de Tramuntana, con textos de Miquel Costa i Llobera y Josep Pla, entre otros.

Por otro lado, en la quinta ruta, se recorren las zonas de Santanyí y el entorno de Migjorn, con autores como Blai Bonet, Maria Antònia Salvà y Bernat Vidal. La sexta contempla los paisajes de Manacor y la costa de Llevant, con algunos escritores de la zona. Finalmente, en la séptima, se visitan las zonas de San Juan, Algaida y la comarca de El Pla, donde se habla de las obras de Rafel Ginard.

Aparte de eso, el proyecto ofrece diversas caminatas por algunas de las zonas más emblemáticas de Mallorca para que colectivos y famílias conozcan mejor los paisajes culturales de la isla. Estos recorridos son "la ruta secreta de Ramon Llull", en el pueblo de Randa, entre Algaida y Llucmajor; el Castillo de Alaró, un lugar de interés histórico en el archipiélago; y la localidad de Magaluf, donde los asistentes podrán contemplar algunos de los elementos más identificativos de la zona, así como "su modelo turístico y su relación con el mundo literario".