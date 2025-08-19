El FLEM 2025 contará con Helen Fielding, autora de 'El diario de Briget Jones'

El Festival Literatura Expandida Magaluf (FLEM) ha confirmado tres nuevos nombres para su quinta edición, que tendrá lugar del 2 al 5 de octubre en el hotel INNSiDE Calvià Beach. Entre los protagonistas de este avance destaca la escritora británica Helen Fielding, creadora de la saga Bridget Jones, que visitará por primera vez España en el marco del certamen.

Fielding inició su carrera con una columna anónima en el diario The Independent que, de manera inesperada, se convirtió en un fenómeno social y literario. El éxito de aquellas piezas derivó en la publicación de El diario de Bridget Jones (1996), una obra que se convirtió en superventas mundial y que fue reconocida con el British Book Award. A partir de ahí, la autora desarrolló cuatro novelas que han sido traducidas a más de 40 idiomas y que cuentan con exitosas adaptaciones cinematográficas protagonizadas por Renée Zellweger. La más reciente, Bridget Jones: Loca por él, se estrenó en España el pasado mes de febrero.

Helen Fielding, uno de los principales nombres del FLEM 2025 / Romy Curran

Junto a Fielding, el FLEM contará con la presencia del escritor y periodista cultural Bob Pop, conocido por su participación en medios de comunicación y por su particular manera de abordar la actualidad desde una perspectiva literaria e irónica. Autor de títulos como Un miércoles de enero, Días ajenos o Como las grecas, presentará en Magaluf su última obra, De cuerpo presente, y ofrecerá además uno de sus característicos monólogos.

El mediático Bob Pop / FLEM Festival

El avance de cartel se completa con la confirmación de Ona Mafalda, cantante y compositora nacida en Londres pero con estrechos vínculos con Mallorca, ya que es hija de la mallorquina Rosario Nadal y de Kyril de Bulgaria. La artista presentará en el festival los temas de su próximo disco, un trabajo en el que combina influencias mediterráneas, balcánicas y anglosajonas, y que refleja una trayectoria musical marcada por la búsqueda de un estilo propio.

Ona Mafalda, otra de las nuevas incorporaciones al FLEM / .

Estrellas de la literatura en Magaluf

Estas incorporaciones se suman a los nombres anunciados en semanas anteriores: John Boyne, Pedro Mairal, Dolores Reyes, Antònia Vicens, María Oruña, Blanca Lacasa, Megan Maxwell, Agustina Guerrero, Eva Baltasar y Glòria de Castro.

Organizado por la librería independiente Rata Corner y la cadena hotelera INNSiDE by Meliá, el festival se ha consolidado en cinco ediciones como un espacio que combina literatura, música y experiencias culturales en un mismo entorno. Además de las charlas y encuentros con escritores, la programación incluye actividades paralelas, conciertos, recitales de poesía y las ya habituales “Secret Rooms”, experiencias inmersivas que requieren inscripción previa.

La organización ha avanzado que la programación completa y el listado definitivo de invitados se darán a conocer a principios de septiembre en una rueda de prensa. Será en ese momento cuando se abrirán también las inscripciones para participar en las actividades y reservar plaza en las experiencias del festival.