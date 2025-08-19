Andratx contará con una Casa Museo dedicada a Baltasar Porcel en 2029

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Andratx han puesto en marcha el proyecto para la creación de la Casa Museo Baltasar Porcel, un espacio destinado a preservar y difundir el legado del escritor andritxol. La iniciativa, impulsada a través de la Fundació Mallorca Literària, se ha formalizado este martes en una reunión celebrada en el Castell de Son Mas, sede del consistorio.

En el encuentro han participado la vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo; la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells; y la hija del escritor, Violant Porcel, además de representantes técnicos y culturales de las instituciones implicadas.

El nuevo espacio cultural está previsto que se inaugure en 2029, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte de Porcel. El museo se ubicará cerca de la calle que lleva el nombre del autor y junto a la biblioteca Jaume Bover, situada en el antiguo ayuntamiento del municipio, denominado por el escritor como Solnegre en su universo literario.

El Consell de Mallorca asumirá la gestión del centro dentro de la red de casas museo de la Fundació Mallorca Literària, mientras que el Ayuntamiento de Andratx se encargará de las obras de rehabilitación del edificio. La familia del escritor cederá parte de su legado documental y bibliográfico, incluida su biblioteca personal, que será custodiada y exhibida en el nuevo espacio. Parte de estos fondos ya se encuentran en el Arxiu Nacional de Catalunya, aunque se trabaja en su digitalización para que también puedan consultarse desde Mallorca.

Durante la reunión, la consellera Antònia Roca destacó que el proyecto pretende “preservar y difundir el legado de Baltasar Porcel y convertir Andratx en un punto neurálgico de la literatura mediterránea”. También agradeció la implicación de la familia, que ha facilitado el acceso a los materiales personales y documentales del autor.

El futuro centro dedicará sus espacios tanto a la dimensión literaria de Porcel como a sus facetas en el periodismo, la investigación antropológica, las artes visuales y la cultura mediterránea. Contará con áreas museográficas, archivo, biblioteca y salas polivalentes para exposiciones temporales y actividades literarias.