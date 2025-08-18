Concurso
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
Seguimos una semana más con el juego veraniego consistente en adivinar a un personaje a partir de algunas pistas sobre el mismo, que vamos dando de lunes a viernes.
Los que quieran participar pueden mandar sus soluciones a participacion@diariodemallorca.es y entre los acertantes sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital durante un mes a Diario de Mallorca.
Las pistas:
- Pista 1: Sedujo a un escritor y a un músico.
- Pista 2: Tenía un nombre de pila, aunque nadie lo conoce por él, sino por su apodo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El inspector de Policía Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Operación contra el blanqueo en Mallorca: la organización quería comprar hoteles con los beneficios de la droga