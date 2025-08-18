Concurso

DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?

Seguimos una semana más con el juego veraniego consistente en adivinar a un personaje a partir de algunas pistas sobre el mismo, que vamos dando de lunes a viernes.

Los que quieran participar pueden mandar sus soluciones a participacion@diariodemallorca.es y entre los acertantes sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital durante un mes a Diario de Mallorca.

Las pistas:

  • Pista 1: Sedujo a un escritor y a un músico.
  • Pista 2: Tenía un nombre de pila, aunque nadie lo conoce por él, sino por su apodo.

