El joven pianista chino Cao Yuan Feng llega al Festival Internacional de Música de Deià

El Festival Internacional de Música de Deià presenta un año más su ciclo de conciertos dedicado al Euroregio Piano Series, que se inagurará con la actuación del pianista chino Cao Yuan Feng este miércoles 20 en Son Marroig y el viernes 22 de agosto en la finca Sa Bassa Rotja. Basado en Premio de Piano Joven Euregio, el concurso está abierto a recibir músicos emergentes de todo el mundo para darles la oportunidad y el reconocimiento necesario para despegar sus carreras.

El joven pianista interpretará obras de Robert Schumann, Aleksandr Scriabin, Ludwing van Beethoven y Serguéi Prokofiev en su paso por Mallorca.

Cao Yuan Feng, nacido el 12 de julio de 2002 en Zhengzhou, China, comenzó a aprender piano con tan solo 3 años. En 2015 ingresó en la Escuela Secundaria Afiliada al Conservatorio de Música de China (MSCCM) y dos años más tarde daría su primer concierto en una pequeña sala de la escuela con tan solo 15 años. Y en 2021, se graduó con la distinción de Graduado Destacado y fue admitido en el Departamento de Piano del Conservatorio de Música de China (CCM) con el primer puesto en su especialización.

Desde entonces, ha recibido diversos reconocimientos como el premio especial del Concurso Internacional de Piano Euregio Piano Award 2024 (Alemania), el premio en el Concurso Internacional de Piano Orbetello 2024 (Italia) y el Concurso de Piano Premio Gustav Mahler 2024 (República Checa).

En este ciclo de conciertos, también participarán otros compatriotas de Cao Yuan Feng. El 27 de agosto actuará el joven pianista Ye An y el 3 de septiembre será el turno de Linlin He, quien ya participó en el festival el pasado 2023.