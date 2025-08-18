El cantautor Jaime Anglada experimenta una “sensible mejoría” y se encuentra “más estable”

El músico mallorquín Jaime Anglada prosigue con su recuperación tras haber sido arrollado por un coche hace diez días cuando conducía su motocicleta por Cala Major. El íntimo amigo del Rey Felipe VI ha experimentado una "sensible mejoría" y se encuentra "mucho más estable", según reza el último parte médico facilitado por el centro médico.

Permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Son Espases a la espera de la confirmación de evolución favorable, que si continúa permitiría que sea trasladado a una zona de vigilancia intermedia antes de pasar a planta.

El cantautor fue operado con éxito el pasado miércoles y jueves de la cadera y la mandíbula, los cuales requirieron múltiples placas para reparar las fracturas que sufrió. Anglada fue desintubado el viernes, lo que acredita un pronóstico optimista. Con todo, tiene pendiente una operación de muñeca para la que todavía no hay fecha.

El siniestro

El atropello de Jaime Anglada ocurrió la madrugada del pasado 8 de agosto en Cala Major, donde un conductor bajo los efectos del alcohol se dio a la fuga tras arrollar al mallorquín cuando este circulaba con su motocicleta. A pesar de las gravísimas heridas que sufrió, Jaime Anglada sigue evolucionando de forma favorable y continúa con su recuperación en compañía de su familia.