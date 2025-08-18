La inmersión del artista Carles GO’D en el popular Burning Man Festival

Cuatro tráilers del campamento Metal Mimi cruzan este lunes el desierto de Nevada, en EEUU, rumbo al Burning Man, «el festival de arte más impactante que alguien haya visto nunca», resume Carles GO’D.

El artista mallorquín tiene en esos grandes camiones todo el material necesario para construir la cúpula inmersiva con la que participará en el conocido acontecimiento, que comienza el próximo lunes.

A lo largo de una semana, los más de 2.000 kilómetros cuadrados del desierto de Black Rock «se llenan de instalaciones, montajes de todo tipo, esculturas y performances, como una gigantesca exposición al aire libre".

"Es un experimento social y artístico único en el mundo, algo estrambótico, creatividad pura, sin filtros», añade quien acude por segunda vez, ahora como director artístico de Metal Mimi, uno de los más de mil campamentos en los que se organiza el festival.

García O’Dowd (GO’D) prevé comenzar a levantar este martes su monumental domo geodésico de 11 metros de diámetro, titulado Cupola: Mater Aeterna e inspirado en su ilustración Mother, creada para la tesis de máster en la School of Visual Arts de Nueva York.

Imagen virtual de cómo quedará la ilustración inmersiva / Gregory Guy

Nit de l'Art

Y presentará el proyecto en la Nit de l’Art de Palma el 20 de septiembre en la galería Aguasanta, ubicada en el pasaje Sant Felio, 17.

«Hacía tiempo que quería expandir mis dibujos y jugar más con la escala, ya que hago cosas muy detalladas y cuando el público las observa, ve miniaturas. Yo no lo experimento del mismo modo porque cuando dibujo estoy totalmente metido en mi imaginario creativo y todo me parece grande».

Por eso busca que el espectador también disfrute de «una experiencia inmersiva», la que logrará con la transformación del mural narrativo en una gran bóveda fabricada con 22 paneles de figuras geométricas cubiertos con las ilustraciones impresas en tela y cosidas por una costurera, todo producido artesanalmente en Oaxaca (México). Los asistentes a Burning Man lo verán iluminado desde el interior con luces led, por lo que el impacto será mayor.

Industria turística

El mensaje de Mother y Mater Aeterna «es universal, una crítica a la óptica mercantil basada en la extracción sin cesar de recursos, donde lo sagrado es el dinero y los ricos son más ricos a costa de los pobres, que lo son cada vez más».

El personaje principal representa a la madre Tierra en forma de deesa gigante que «flota en el espacio mientras los humanos le extraen la sangre, la leche y el pelo para usarlos como recursos. Además, están desarrollando una industria turística para monetizar aún más esta operación», explica GO’D, que no es la primera vez que crea una obra contra la turistización, como ya hizo con Magaluf en Heaven is a town much like Shagaluf.

«Adoro Mallorca, es maravillosa y lo que más quiero en el mundo. Por eso me fastidia tanto que exista esta mentalidad tan cortoplacista que solo piensa en hacer duros, duros y duros. Antes veneraban el cielo porque necesitaban la lluvia para regar los campos de cultivo, pero ahora solo veneramos el dinero y no podremos comerlo el día en que no tengamos nada más», tal como advierte el artista mallorquín.

Transmitirá su crítico mensaje a las decenas de miles de visitantes de Burning Man. En la efímera ciudad no es necesario el dinero, porque las obras de arte no se compran ni se venden, solo se disfrutan hasta que desaparecen de nuevo.