16 propuestas locales ponen ritmo a las semifinales del Concurs Pop Rock 2025

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado los 16 grupos que participarán en las semifinales del Pop Rock 2025, tras analizar las 94 propuestas recibidas. El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, presentó la lista en una rueda de prensa celebrada este lunes, en la que destacó que el concurso “se ha convertido en una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad” y recordó que Palma aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, con la música como uno de los ejes fundamentales del proyecto.

Los grupos seleccionados son Jenny Drama Queen, Born, El Cairo, Licata, Nuria Foreman, The Ripples, Soy David Goodman, The Vil Veins, Manena, Jon Sickers, Merak, Rick Sena, Tebals, Mon Joan Tiquat, naXisca y U.R. Bad. Todos ellos se medirán en cuatro semifinales que tendrán lugar los días 4 y 11 de septiembre en la sala La Movida, y los 5 y 12 de septiembre en Es Gremi. La final se celebrará el 27 de septiembre en Ses Voltes y será retransmitida en directo por IB3.

El certamen repartirá premios en metálico, con 1.000 euros para el tercer clasificado, 2.000 para el segundo y 3.000 para el primero. Además, los finalistas tendrán la oportunidad de formar parte de la programación cultural municipal de 2026 y de participar en conciertos remunerados en festivales como el Mallorca Live Festival, el CRANC Festival y el MoboFest.

Actuación en directo de Midnight Walkers, ganadores de la edición de 2024 / Toni Dunne

En la presentación estuvieron presentes también algunos miembros de la comisión técnica, compuesta por Miguel Gibert (batería y letrista de La Granja), Julio Molina (músico y periodista musical), Anna de la Salud (periodista cultural), Arantxa Andreu (música y escritora) y el asesor técnico Juan Antonio Forés ‘Pinxo’, además de los directores de las salas Es Gremi y La Movida, que elogiaron el nivel de los participantes y la calidad de las propuestas recibidas.

La jornada concluyó con la actuación de Midnight Walkers, ganadores de la edición de 2024, quienes destacaron que el certamen les brindó un importante impulso profesional y subrayaron que “el talento musical de Mallorca es muy elogiado fuera de la isla”.