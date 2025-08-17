CONCURSO
EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal
Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas. Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, hasta el martes, ya que el miércoles publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.
Aquí tenemos la septima prueba:
Observen con atención el dibujo adjunto.
La pregunta:
¿Cuántos cuadrados pueden contar?
