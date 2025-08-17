CONCURSO

EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Juego de la lógica

Juego de la lógica / DM

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas. Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, hasta el martes, ya que el miércoles publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.

Aquí tenemos la septima prueba:

Observen con atención el dibujo adjunto.

JUEGO DE LA LÓGICA | Séptima prueba: Observen con atención el dibujo adjunto. ¿Cuántos cuadrados pueden contar?

JUEGO DE LA LÓGICA | Séptima prueba: Observen con atención el dibujo adjunto. ¿Cuántos cuadrados pueden contar? / Pere Estelrich i Massutí

La pregunta:

¿Cuántos cuadrados pueden contar?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  2. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  3. Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
  4. Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
  5. Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
  6. El inspector de Policia Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
  7. Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
  8. ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?

El tiempo en Montuïri: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Montuïri: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El amor al autoritarismo

El tiempo en Es Migjorn Gran: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Es Migjorn Gran: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Es Mercadal: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Es Mercadal: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Maó-Mahón: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Maó-Mahón: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Marratxí: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Marratxí: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Maria de la Salut: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Maria de la Salut: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Mancor de la Vall: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Mancor de la Vall: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto
Tracking Pixel Contents