Las hermanas Busquets, de Banyalbufar a la cumbre del ballet

La admiración hacia los bailarines de clásico en Rusia llega al punto de que son reconocidos por la calle o en el supermercado, como le ha ocurrido en diversas ocasiones a la mallorquina Aina Busquets.

«Más de una vez haciendo la compra, me han dicho: Tú interpretas el hada en La bella durmiente», cuenta de su papel como solista. Francesca Busquets compara: «Somos como aquí los futbolistas, ya que allí el ballet mueve masas y está muy presente en la cultura. La entrada puede costar 400 o 500 euros y el público lo paga».

Las hermanas originarias de Banyalbufar, de 26 y 29 años respectivamente, trabajan en uno de los mejores escenarios del mundo en su género, el teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, bajo la dirección artística de Nacho Duato, con gran prestigio en Rusia «porque sus coreografías son muy apreciadas».

Y esta semana ambas artistas han brillado junto a sus compañeros en la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins, celebrada en el patio del castillo de Bellver con un enorme éxito.

Las hermanas Busquets forman parte del elenco del teatro Mikhailovsky / Ana B. Muñoz

Difundir el ballet

«Estoy muy agradecida a los responsables de la concejalía de Cultura por apoyar y difundir esta iniciativa, debido a que el ballet es un patrimonio que nos pertenece a todos. Quienes hemos participado en las Nits de Bellver iniciamos nuestra formación de baile en el Conservatori de Palma, que tiene un presupuesto público, por lo que el talento local que sale de allí debe revertir en la ciudadanía», destaca Francesca Busquets, quien dirige la Gala de Dansa y confía en que haya una tercera edición y muchas más con mayor presupuesto.

En agosto, el mes de vacaciones en el Mikhailovsky, dedican el tiempo a descansar, sin dejar de ensayar, y a proyectos como este en su tierra natal. El sueño de ambas sería que existiese en el futuro un Ballet de les Illes Balears donde desarrollar la carrera, «igual que la Orquestra Simfònica, en la que los músicos pueden trabajar cuando acaban su formación en el Conservatori».

Mientras tanto, disfrutan de formar parte la cumbre del ballet, aunque están «abiertas a lo que tenga que venir. Forma parte de nuestra profesión, hoy estoy allí y mañana quién sabe», resume Aina Busquets sobre sus trayectorias.

«Lo básico, te encuentres donde te encuentres, es seguir trabajando, con la rutina diaria, los ensayos, poniendo el foco en mejorar para tener cada vez más calidad como bailarina», añade Francesca.

Aina asegura que «lo primero y más importante es tener fuerza mental y determinación con el fin de llegar a los objetivos que te propongas. En segundo plano está el talento, las condiciones físicas, las circunstancias que te rodean y lo demás, porque si no tienes la suficiente fuerza de voluntad y cabeza para lograrlo, el resto no sirve de nada».

Cuentan que de adolescentes les costó sudor, lágrimas y psicólogos comprenderlo, aunque siempre han tenido el apoyo incondicional de sus padres, Xisco Busquets y Maria Victòria Gomis.

Esporles, Madrid y Viena

Con solo tres años empezaron ballet en la clase extraescolar de la Escola Municipal de Música i Dansa d’Esporles y su primera maestra fue Natalia Dorado, que esta semana también ha colaborado en la Gala de Dansa de Bellver.

«Como nuestros padres vieron que la afición iba en serio, nos apuntaron al Conservatori al cumplir ocho años», rememoran. Y tiempo después se mudaron a Esporles por las dificultades de compaginarlo con el transporte hasta Banyalbufar, pero cuando Francesca tuvo 12 años y Aina, 9, toda la familia se asentó en Madrid para que siguiesen estudiando en el mejor conservatorio de danza de España, el Mariemma.

«En Palma nos dijeron que las dos teníamos aptitudes y, tras ser aceptadas, nos trasladamos. Sin embargo, al cabo de dos años hicimos una audición en la Escuela de Ballet de la Ópera de Viena, de las mejores de Europa, y nos cogieron», como enumeran sobre su formación, que ha llevado a las hermanas Busquets a lo más alto del ballet mundial.