Pablo Colacrai gana el Premio de Novela Breve Juan March Cencillo

El editor argentino Pablo Colacrai ha ganado el Premio de Novela Breve Juan March Cencillo por la obra El paraguas de Chéjov. Se trata de su primera novela, después de haber publicado el libro de cuentos La noche en plena tarde y participar en la antología Nadie es tan fuerte.

En el texto galardonado, Colacrai (Rosario, 1977) rinde «homenaje a la vida y literatura del autor ruso, con pequeños ensayos sobre sus cuentos que hilvanan el argumento y desarrollo de la narración», donde el narrador y protagonistas son «absolutamente modernos», según explican desde el certamen en una nota de prensa.

Crepúsculo sentimental

Además, El paraguas de Chéjov cuenta «la historia de un crepúsculo sentimental que deriva en el pasaje de la muerte de Chéjov». Tal como destaca el jurado, el autor despliega «con impecable maestría y gran madurez narrativa lo que se ve y lo que no detrás de la elaboración de una novela».

Pablo Colacrai también regala «un texto lleno de maravillas, laberintos y pasiones. Vida y escritura unidas, como lo estaban en el gran autor ruso al que rinde tributo», según valoran quienes le han concedido el prestigioso galardón.

Los miembros del jurado de la 33 edición del Premio de Novela Breve Juan March Cencillo son Manuel Borrás, Daniel Capó, Fernando González Corugedo (secretario), Bibiana Fierro March, José Luis de Juan y José Carlos Llop (presidente). Por su parte, Colacrai es licenciado en Comunicación Social, dirige la editorial de cuentos Río Ancho y coordina talleres de escritura.