Cristofol Romaguera, barítono mallorquín: "Nunca habría esperado, ni soñado, cantar en el Liceo con 25 años"

Cristofol Romaguera es un cantante de ópera mallorquín que el pasado 29 y 31 julio participó en el musical West Side Story en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, uno de los escenarios más importantes y prestigiosos de Europa. En la obra de Leonard Bernstein, el barítono mallorquín interpretó el papel de Baby John rodeado de grandes nombres de la ópera como Gustavo Dudamel, Juan Diego Flórez o Nadine Sierra. Romaguera ha experimentado un ascenso vertiginoso en el mundo de la ópera, tanto es así que se ha convertido en uno de los cantantes más jóvenes en debutar en el Gran Teatro del Liceo con tan solo 25 años.

¿Cómo se interesó por la ópera? ¿Por qué decidió dedicarse a ello?

Empecé estudiando piano a los 11-12 años porque mi madre sacó unos discos de cuando ella bailaba ballet, con música de Tchaikovsky y tal. En la misma época, un profesor puso en clase la película Amadeus, que me interesó muchísimo. Por eso, es importante que en las escuelas se haga este tipo de cosas, porque en mi caso me cautivó. Y por casualidad, cuando tenía 13 años, fui con mi madre a ver Turandot al Teatro Principal, y ahí ya me enamoró del todo. Después de unas pruebas, una profesora me dijo que tenía voz para la ópera, y ahí de a poco fui aparcando el piano para dedicarme a esto.

¿Ha tenido algún referente o alguien en el que se haya fijado?

Hay mucha gente que te va aportando y dando un poco los pasos a seguir. Pero Carmen Garí, la profesora que me dijo que tenía voz para la ópera, me animó a entrar al conservatorio. Luego está Antonio Aragón, el profesor que me dio las bases durante seis años y que me enseñó a ir con cuidado en el mundo de la música. Y mi profesor actual, Carlos Chausson, quien ha sido una gran persona y artista que me ha inspirado bastante. De vez en cuando también voy a estudiar a Roma con la profesora Elisabetta Fiorillo, una mezzo-soprano que hizo una gran carrera y me ha aportado cosas junto a mi profesor de aquí.

El barítono mallorquín en la ópera 'Carmen' / Antoni Bofill

¿Cómo ha sido su salto a la ópera profesional?

En 2022 debuté profesionalmente en la Fundación Ópera de Cataluña es Amics de la Ópera de Sabadell gracias a Mirna Lacambra, quien hace una grandísima labor ayudando a los cantantes jóvenes. Ahí tienen un programa que se llama Escuela de Ópera, en el que te puedes presentar a un concurso y si lo ganas, en vez de tener un premio, obtienes un papel en una obra, que bajo mi opinión es bastante más interesante. Desde entonces me han seguido ayudando hasta ahora.

¿Cómo surgió la oportunidad de cantar en West Side Story?

Hice una audición en 2023 en un programa del Teatro del Liceo con alumnos del conservatorio, pero en la sala pequeña. Desde ahí me dijeron de hacer otra audición, y a finales del año, salió esto del West Side Story. De hecho, el año que viene vuelvo al Liceo y es un grandísimo placer porque ha sido la experiencia más interesante que he vivido de momento en mi carrera.

Cristofol Romaguera (centro) durante la actuación de 'West Side Story' en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona / David Ruano

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con Juan Diego Flórez y Nadine Sierra?

La experiencia ha sido única. Empezé a escuchar música con un disco de Juan Diego Flórez y Gustavo Dudamel en 2010. Era un sueño tenerlos ahí cerca. Juan Diego Flórez es un grandísimo tenor, es perfecto. Y Nadine Sierra, diría que actualmente es la mejor soprano que hay en el mundo. Además, ves que son muy humanos y hacen lo mismo que los jóvenes. También tienen días, pero en las funciones están fantásticos.

¿Cómo ha sido trabajar con Gustavo Dudamel?

Es una persona excelente aparte de ser un grandísimo músico. De los mejores directores de la actualidad, pero destacaría su sencillez, su cercanía, lo gentil que es... Es fantástico trabajar con él. Te da mucha energía, te tiene contento, con ganas de hacer música, pero siempre desde la humildad y una educación que son inigualables. Es un grandísimo líder, pero con cero ego. Y si se impone, lo hace de una manera muy educada. Tiene a toda la orquesta y a todos los solistas rendidos a él.

¿Qué ha podido aprender de ellos?

La tenacidad. Ver cómo los grandísimos llegan perfectamente estudiados, que se siguen grabando los ensayos para mejorar, su simpatía, su cercanía y las ganas de hacer música, que es lo más importante. Son tan buenos porque cantan muy bien, pero también porque la gente tiene ganas de hacer música con ellos. También he podido aprender mucho de cosas concretas trabajando con Dudamel. Siempre es maravilloso e inspirador estar cerca de estos grandes.

¿Qué significa para usted cantar en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona? ¿Esperabas llegar ahí a esa edad?

La verdad que no. Nunca habría esperado, ni soñado, cantar ahí con 25 años. La primera vez que entré tenía 14 años y me quedé fascinado. El Liceo es enorme, y justamente durante toda la función no estuve nervioso, estaba disfrutando un montón, pero después en los saludos me emocioné y se me cayó una lágrima. Fue un gran espectáculo, ver ese teatro lleno me emociona mucho. Nunca me esperaba llegar tan joven. Ese momento fue muy bonito.

Cristofol Romaguera cantando en el festival 'Life Victoria' / Elisenda Canals

¿Tiene algún proyecto entre manos que le motive?

Sí, el año que viene vuelvo al Liceo con la ópera Werther. También tengo un papel protagonista en Sabadell, me lo ofrecieron hace poco y es el primer protagonista que voy a hacer allí en la ópera Elixir de Amore. Me interesa mucho porque hacer un papel protagonista te enseña mucho, pero también me gustan los papeles más cortos porque te permite estar al lado de grandes. Estoy muy agradecido con Jordi Torrents, que es el director actual de Sabadell.

¿Cuál es el siguiente paso que quiere dar en su carrera?

Consolidarme en un repertorio mío, y seguramente, a corto plazo, me gustaría entrar en un Opera Estudio en España. Es un programa de jóvenes que están dos años ahí cobrando un sueldo y les dan papeles de ópera durante el año. Es una grandísima escuela porque estás al lado de grandes cantantes y directores que te ayudan mucho, aparte de profesores de idiomas. Aunque te dan papeles pequeños o medios cortos, obtienes mucho escenario, que es muy importante porque es de lo que más se aprende.