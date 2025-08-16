Corxeres d’estiu (XIV)

Pere Estelrich i Massutí

Tombam el mes d’agost i segueixen els concerts i cicles d’estiu. Heus aquí algunes recomanacions per aquest cap de setmana.

Avui matí, el cicle Els matins de l’orgue d’Alaró presenta a l’església de Sant Bartomeu (11.30h) un concert especial dins el programa de festes de Sant Roc. L’organista ucraïnès Tania Dovgal interpretarà obres de J.S.Bach, Sviatoslav Lunyov i Henri Mulet.

A Calvià, en concret a Can Verger, avui tenim l’oportunitat de conèixer de prop el músic Pep Toni Rubio, ja que en una sessió titulada Tota una vida de música, ell mateix, acompanyat d’Eva Mestre i de tots els qui portin instruments de manera voluntària, faren com a una espècie de jam session de música popular. La cita és a les 20 hores.

De cara al vespre, en el claustre de Sant Domingo de Pollença (22h), una de les millors propostes de música antiga que ens podem trobar avui en dia, la soprano Sonya Yoncheva al costat de l’Orchestre de l’Òpéra Royal de Versailles, amb Stefan Plewniak com a director. Junts interpretaran un repertori de Haendel amb una petita derivació en forma de Concerto Grosso de Corelli. La Yoncheva cantarà àries tan conegudes com ‘Ombra mai fu’ de l’òpera Giulio Cesare o ‘Lascia ch’io pianga’ de Rinaldo. Per la seva banda la formació instrumental s’acostarà a preludis i interludis com el de Serse, entre d’altres.

En els jardins de Can Gelabert de Binissalem, el cicle La Lluna en vers que organitza la Fundació Mallorca literària, presenta la formació lleidatana Selva nua amb el seu nou espectacle, titulat Momentani, qualificat pels organitzadors com a una «Sonoritat pop amb influències soul i picades d’ullet a la música lo-fi, lletres introspectives i evocadores, melodies singulars, diferents i sorprenents, sintetitzadors nostàlgics, guitarres mesurades, línies de baix emblemàtiques i bateries tenaces. Una veritable glopada d’aire fresc per la nostra escena musical. Selva Nua són Joana Jové i Adrià Garcia».

En el Fortí de Cala D’Or (21h), el festival de Música de Santanyí presenta avui vespre Paco del Pozo (cantaor), Jerónimo Maya (guitarra) i Roberto Vozmediano (percussió).

Dilluns segueixen en el convent Sant Vicenç Ferrer de Manacor els concerts d’orgue (12h).

Dimarts dia 19, en el castell de Bellver de Palma (21h), concert de Sara Correia, nominada als Latin Grammy i una de les grans del repertori portuguès, en concret del fado, un estil que ha begut, d’entre d’altres d’Amália Rodrigues i Carlos do Carmo.

