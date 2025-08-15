«Un sabio delicioso»

Encontrarse con amigos que llevan años asistiendo a algunas de las sesiones del festival de música más antiguo de Europa, en Bayreuth, ayuda a conocer los vericuetos de la ciudad, entre los que están los restaurantes que mantienen la cocina abierta más allá de las diez de la noche, cuando terminan algunos de los títulos del ciclo, como Die Meistersinger von Nürnberg, que Richard Wagner estrenó en 1868, solamente tres años después de Tristan und Isolde. Dos obras opuestas, diferentes en concepto y en música. Mientras que en Tristan nos encontramos ante un drama con una música innovadora, rompedora incluso, pues hay un antes y un después del famoso acorde del Preludio, el argumento de Die Meistersinger tiene algo de desenfadado, sin ser cómico (aunque algunos directores de escena puedan enfatizar este aspecto caricaturesco de algunos personajes), y musicalmente volvemos al Wagner de la frescura, de la melodía infinita pero matizada, así como del leit motiv de las situaciones más que de los personajes.

Die Meistersinger von Nürnberg es un homenaje a la bondad sabia, que tiene a la figura de Hans Sachs como elemento clave. Toda la obra gira en torno a su madurez sencilla, a su reconocimiento como hombre bueno y justo de la ciudad, una figura que en otros tiempos fue importante y que ha desaparecido con el tiempo.

La trama principal muestra la reticencia de algunos estamentos artísticos en dar paso a otros conceptos nuevos. Al mismo tiempo, en otra línea argumental que al final se solapa con la primera, están los dos amantes que deben superar las trabas que la tradición les impone. Y, para terminar, pero no menos importante, está el afecto o algo más que siente el protagonista, el zapatero Hans Sachs, hacia Eva, mucho más joven que él. El Maestro, aquí sí en mayúscula, le dice a su amiga, aunque en el fondo se lo dice a sí mismo: «Hija mía, conozco la parte triste de Tristán e Isolda, pero Hans Sachs es inteligente y no quiere por nada la felicidad del Rey Marke». Un guiño a la ópera anterior, mientras la orquesta nos recuerda su música. De alguna manera, pues, los dos títulos están emparentados, pues en uno de ellos se referencia el otro, como hace Mozart en Don Giovanni, cuando al final suenan unos acordes de Le nozze di Figaro.

En esta producción que hemos visto en Bayreuth, los maestros lo son de una escuela en la que la graduación de fin de curso da paso a un concurso al estilo OT/Eurovisión y en el que el director de escena convierte el Día de San Juan en la Fiesta de la Leche.

Así dicho suena a herejía, pero no, el montaje es uno de los más efectistas, coloristas e ingeniosos que pueden verse sobre un escenario. Delicioso de principio a fin. Sugerente, atractivo, impactante, incluso. Todo rueda sin perturbación, no como otras escenografías que destruyen y no ayudan.

En el plano vocal enormes Georg Zeppenfeld como Sachs y Christina Nilsson como Eva. Prácticamente al mismo nivel los demás, como Michael Spyres o Christa Mayer, por citar a dos de ellos. El coro insuperable, el mejor de Europa y una orquesta de sobresaliente, con Gati al frente. Todo, absolutamente todo, de ensueño.

(P.S. En la Crónica 5 situé equivocadamente a Thomas Mann como autor de El corazón de las tinieblas, cuando en realidad era Joseph Conrad. Imperdonable.)