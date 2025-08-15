Paté de semillas de girasol a las finas hierbas

Ideal para untar en tostadas, como base de bocadillos o como aperitivo acompañado de vegetales crudos cortados en bastoncitos, este delicioso paté vegetal se prepara en un abrir y cerrar de ojos –una vez tenemos remojadas las pipas de girasol– y se conserva bien de 4 a 5 días si lo ponemos en un bote cerrado en la nevera.

Es rico en grasas insaturadas, vitamina E, proteína y minerales, como el magnesio y el selenio, y su sabor neutro admite múltiples variantes, con lo que podemos adaptarlo a todos los gustos jugando con el abanico de hierbas aromáticas típicas del mediterraneo, que pueden combinarse con toques cítricos o picantes para aportarle un extra de chispa.

Ingredientes:

• 1 taza de semillas de girasol (200g)

• 1 diente de ajo pequeño

• Orégano, tomillo, albahaca, romero y eneldo al gusto

• 2 cucharadas de zumo de limón

• 5 -6 cucharadas de agua

• Pimienta negra molida

• Sal marina al gusto

Preparación:

• Remoja las semillas de girasol un mínimo de 4-6 horas, o toda la noche. Escurre y enjuaga.

• Pon los ingredientes en el vaso de la batidora y bate hasta conseguir un paté untuoso.

• Ajusta el sabor y la consistencia a tu gusto.

• Sirve con tostaditas o crudités de verduras.