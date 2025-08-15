La nutricionista Ángela Quintas: «Cuidado con los productos ‘light’ o sin azúcares añadidos»

Hay un interés creciente por comer de forma saludable, ¿pero sabemos hacerlo bien?

A veces no. Algunas personas ponen en práctica un contenido que no es el correcto, ya que no llega de una fuente adecuada. En muchas ocasiones leen consejos en redes sociales procedentes de gente que no tiene ningún tipo de formación. También es verdad que cada vez hay más divulgadores que están bien formados en Nutrición y su mensaje llega a muchas personas a través de diferentes medios.

Una de sus máximas es que las dietas rápidas o estrictas no tienen sentido. ¿Por qué muchos siguen confiando en ellas?

Porque quieren un resultado lo antes posible para llegar bien a las vacaciones de verano, por ejemplo, aunque no sirve de nada, porque acabará teniendo un efecto rebote. Si no hay un cambio de hábitos de forma permanente, recuperarán el peso perdido e incluso más. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una dieta para bajar de peso durante un periodo concreto y luego volver a subir. Yo siempre abogo por una buena alimentación a lo largo de todo el año y si estás de vacaciones y comes de más o tienes una cena con excesos, no pasa nada, siempre que lo habitual en ti sea comer de forma correcta.

¿Qué recomienda para lograr un cambio de hábitos permanente sin que sea difícil?

Lo primero es comprar buenos alimentos. Cuando te acostumbras a la nueva rutina, te sientes mejor porque no tienes sueño después de cada comida, no llegas cansado al final del día, tus analíticas están bien y otros cambios positivos. Si ves que estás mejor, está claro que querrás continuar así. Pero cuando haces la dieta de las manzanas, la de los colores o la que sea, no quieres volver a eso porque provocas una restricción calórica que no puedes mantener en el tiempo. Por tanto, lo importante es una alimentación que aporte todos los nutrientes y que las analíticas sean buenas.

El libro es muy didáctico. ¿Tal vez el problema es que nos faltan conocimientos sobre el tema?

La idea del libro surgió porque en la consulta como nutricionista iba apuntando en un papel todas las preguntas que se iban repitiendo en diferentes casos. Muchos decían: mi metabolismo es lento o cómo puede ser que acumule grasa si no como alimentos ricos en grasa, por ejemplo. Hay múltiples temas que son desconocidos a nivel general, como que puede que no consumas grasa pero tu cuerpo la genere con hidratos de carbono. El mundo de la nutrición es química pura.

¿Por eso los hidratos engordan?

Es más complejo. La gente se piensa que los hidratos de carbono solo son el arroz y la pasta, aunque la fruta y la verdura también llevan hidratos en su composición, ya que tienen fructosa o glucosa. Todo lo que viene de la tierra son hidratos de carbono. Cuando combinas un hidrato con una proteína, el pico de insulina que se produce después de haberlo ingerido es muy diferente al generado cuando lo comes solo. Si tomas arroz con pescado, sientes que has comido bien y no estás muy lleno. En cambio, y comes paella con muy pocos trocitos de proteína, te entra sopor y ganas de echarte una siesta. Hay que mezclar bien los hidratos con proteínas para evitar que estos picos acaben convertidos en grasa. Aquí es donde muchas mujeres que llegan a la época de la perimenopausia caen en la trampa. Quieren controlar un poco más el peso y se ponen a comer ensaladas, fruta y cremas. A nivel nutricional es perfecto, pero solo son hidratos de carbono, por lo que no paran de crear picos de insulina.

También alerta de los llamados productos light. ¿Cómo nos fiamos de las etiquetas?

Asociamos light a sano, aunque no tiene por qué ser así. Cuidado con ellos o con los que indican que son sin azúcares añadidos. A lo mejor han eliminado el azúcar y lo han sustituido por edulcorantes. Bajan las calorías, pero esos edulcorantes pueden dañarnos la microbiota y producirnos una disbiosis. O tal vez para que tenga sabor dulce añaden polialcoholes, que producen unos gases tremendos al final del día. Yo recomiendo siempre leer bien las etiquetas y si quieres comer turrón en Navidad, tomar un trozo de uno bueno y rico en vez de comprar uno que diga que es light.

Dedica un capítulo entero a la hidratación y da recetas de agua saborizada natural. ¿Por qué es tan importante?

El 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua, por lo que es el caldo de cultivo para que se produzcan las reacciones químicas. Hay dos sectores de población, los niños y los mayores, que muchas veces pierden la sensación de sed y tenemos que estar pendientes de ellos para que no se deshidraten. En cuanto a las recetas, es porque en la consulta me dicen que no siempre tienen ganas de beber agua y optan por refrescos o bebidas alcohólicas, pero el agua saborizada natural es mejor, obviamente.

¿Por qué cada vez más gente tiene intolerancias alimentarias?

Incluso niños pequeños. No se sabe con total certeza el motivo, aunque puede estar asociado a un sobrecrecimiento bacteriano. Las causas de tener esa alteración en la microbiota suelen ser el estrés, el consumo de fármacos como los corticoides o antibióticos, además del sobrepeso, tabaco y consumo de alimentos ultraprocesados.

Le preocupan especialmente los adolescentes. ¿Son los grandes olvidados en la alimentación?

Sí porque de los niños estamos muy pendientes y es fácil controlar lo que comen, tanto en casa como en el colegio. En cambio, cuando los adolescentes ya tienen una cierta independencia económica y se van a comer por ahí con sus amigos, no se comprarán un plato de brócoli, sino productos muy palatables y bebidas energéticas, que son un horror. Se están viendo patologías como la diabetes tipo 2 en jóvenes, cuando antiguamente era típico de personas mayores. Antes se comían muchos menos ultraprocesados que ahora. No sé qué pasará cuando esta generación se haga mayor.

Otra de sus máximas: «Ante la grasa, movimiento». ¿El deporte es la solución a todo?

A todo no, aunque está claro que es imprescindible. Si no movemos nuestro cuerpo, mal vamos. Todo tipo de ejercicio es bueno, pero los de fuerza son importantes sobre todo para las mujeres que llegan a la perimenopausia o la menopausia porque la bajada de estrógenos que se produce en ese periodo hace que nuestros huesos se vuelvan mucho más vulnerables y que perdamos la protección cardiovascular, de ahí que haya más infartos.