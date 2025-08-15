Descubrimiento y devoción en Mallorca por la Mare de Déu Morta
Hasta 80 iglesias de la isla muestran sus imágenes escultóricas de las Vírgenes Dormidas, una tradición religiosa impulsada en los últimos años
Palma
La festividad de l'Assumpció de Maria este viernes 15 de agosto está dejando una estampa de recogimiento y devoción en hasta 80 templos de Mallorca, los que este año muestran sus imágenes escultóricas de la Mare de Déu Morta.
La tradición también conocida como las Vírgenes Dormidas ha sorprendido además a numerosos turistas que pasean por el centro histórico de Palma y los pueblos donde se exhiben las tallas.
La imagen de la Mare de Déu de la Catedral ha podido ser vista por los numerosos feligreses que han acudido a la misa de las 10,30 horas, aunque en los próximos días también podrá ser honrada, ya que se exhibirá hasta el 22 de agosto.
