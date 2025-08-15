Contratiempo, el restaurante de Palma donde puedes ganar un viaje o comer gratis

La puerta parece la de una relojería cualquiera, pero detrás se esconde un restaurante como ningún otro en Palma. Situado en el Passeig de Portitxol, frente al mar, su nombre es Contratiempo y, aunque lleva abierto apenas ocho meses, ya se ha ganado la fama de ser uno de los locales más originales de la ciudad. Aquí no solo se viene a comer: se viene a vivir una aventura donde la gastronomía se mezcla con el teatro, el juego y la sorpresa, hasta el punto de que el cliente puede marcharse con la cuenta a cero o un viaje para dos personas.

Todo comienza nada más entrar. Un hombre vestido de otra época te recibe con una historia insólita: ha creado una máquina del tiempo que no sabe manejar del todo. Antes de que puedas reaccionar, ya estás dentro del experimento. Un destello, un pasillo estrecho… y apareces en la Nueva York de 1920, con música de jazz, carteles de la Ley Seca y un ambiente donde nada es lo que parece.

A las puertas del restaurante te recibe Cesar Augusto, dueño del local / Contratiempo

En este restaurante, la carta no incluye alcohol y, si lo pides, el camarero te mirará con complicidad para decirte: “El alcohol está prohibido por el gobierno”. Acto seguido, te entregará un periódico con instrucciones secretas para conseguirlo. Si mencionas a capos como Al Capone, la bebida aparecerá servida de las formas más inesperadas: en un extintor, unos prismáticos o una vieja cámara de fotos.

“Queremos que el cliente se sienta parte de nuestra aventura”, explica César Augusto, creador de Contratiempo. Para lograrlo, ha ideado 65 pruebas diferentes que pueden tocarte en cualquier momento: cambiarte de mesa, ofrecer comida a otros clientes, hacerte pasar por trabajador… Un sistema que garantiza que dos noches en Contratiempo nunca sean iguales.

Un periódico donde se incluyen las normas del local / Toni Dunne

La cocina es otro de sus pilares. En la carta se mezclan platos potentes como hamburguesas, pasta, chuletones, solomillos, pato, entrecot y croquetas con elaboraciones más delicadas, siempre con la premisa de que “nada sale de una bolsa”. Entre los favoritos de César están los calamares a la andaluza, los baos de pulled pork, el entrecot y la lubina. Para quienes prefieren un menú, por 29,90 euros se puede elegir entre opciones como huevos rotos con jamón ibérico y trufa, mejillones en salsa marinera, solomillo, lubina y una tarta de queso casera con Lotus. “No es porque sea el dueño, pero creo que nunca he probado una tarta igual”, bromea.

Inusuales recipientes para cocteles como un extintor o unos prismáticos / Toni Dunne

Una comida que puede salir gratis

Uno de los momentos más esperados de la noche llega con el trago de contrabando. Si lo pides, el camarero aparecerá con un dado de veinte caras. El cliente dice un número y, si coincide con el resultado, la cuenta es gratis. “Un día una mesa de 900 euros acertó y no pagaron ni un euro”, recuerda César. Y, si la suerte no acompaña, todavía queda otro reto: al final de la cena, el relojero entrega una caja con un código de tres cifras. Quien la abra se lleva un viaje para dos personas; los destinos hasta ahora han sido Sevilla, Madrid y Barcelona.

El espacio es luminoso, fotogénico y pensado para Instagram, con un reservado que recrea la mesa de un capo de los años 20. Quien lo reserva asume ese papel: solo el “capo” puede hablar con los camareros y dar luz verde a cada pedido. Incluso el baño forma parte de la experiencia, con luces de discoteca y un ambiente que sorprende a cualquiera.

El local por dentro / Toni Dunne

Cada semana, Contratiempo añade nuevos elementos al espectáculo. Los domingos, el local se apaga para recibir a Dana, una tarotista profesional que lee las cartas a los clientes, mientras Rafa, un ilusionista, se cuela entre las mesas para dejar boquiabiertos a los presentes. La cantante Alba pone banda sonora en directo, y César ya prepara nuevos retos, como un Cluedo en vivo para descubrir quién ha traicionado al capo, con cócteles gratis como recompensa.

La historia detrás de todo esto es tan singular como el propio restaurante. César Augusto trabajaba montando ascensores hasta que, tras una lesión jugando al fútbol, decidió que había llegado el momento de cumplir su sueño. “Siempre tuve la espinita del restaurante y supe que era el momento”, dice. Hoy, ese sueño se ha convertido en un lugar donde la gastronomía, el teatro y el azar se combinan para crear noches que nadie olvida.

Cóctel servido en un cofre / Toni Dunne

En Contratiempo, puedes terminar la noche brindando con un cóctel servido en un extintor, bailando en el baño bajo luces de discoteca, llevándote un viaje o marchándote sin pagar gracias a un golpe de suerte con el dado. Aquí, cada cliente escribe su propia historia.