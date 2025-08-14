Pollença acoge una nueva exposición de Francesca Arcidiaco inspirada en el arte japonés

La artista Francesca Arcidiaco, formada en Japón en técnicas tradicionales de pintura, regresa a Pollença tras el éxito de su anterior exposición para presentar Un viaje al arte japonés, una muestra que combina tradición, naturaleza y una mirada contemporánea sobre la vida cotidiana.

La exposición, organizada en colaboración con la Fundació Dionís Bennàssar, podrá visitarse en el Espai C (calle de Sant Jordi, 19, Pollença) del 1 al 28 de septiembre de 2025, con un acto de inauguración privada previsto para el domingo 31 de agosto. El horario de apertura será de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, excepto los domingos, en que abrirá de 11:00 a 14:00.

La muestra reúne pinturas sobre seda y papel inspiradas en la naturaleza, así como paravientos y volutas tradicionales, elaborados con pigmentos y materiales originales. La mayoría de las piezas han sido enmarcadas en Japón por maestros artesanos.

'The first snow', de Francesca Arcidiaco / .

Con un estilo libre que recuerda a la pintura impresionista, las obras de Arcidiaco retratan escenas de la vida cotidiana japonesa y sus paisajes con colores luminosos y atmósferas serenas. La artista subraya la importancia de reconectar con la belleza del entorno natural y con las emociones universales a través del arte: “En un mundo lleno de conflictos, el arte puede crear un oasis de paz y armonía”, afirma. “La belleza de cada estación, el trabajo de la gente sencilla y su vínculo con la tierra nos recuerdan lo valioso de cada momento” declara la artista nipona.

Además del diálogo con la estética japonesa, la exposición pone en valor la conexión entre esa tradición pictórica y la influencia que ejerció sobre el impresionismo europeo, corriente que marcó también la obra de Dionís Bennàssar, figura clave de la pintura mallorquina. En palabras de Arcidiaco: “Estoy encantada de continuar mi colaboración con la Fundació Dionís Bennàssar y de destacar su relevancia multicultural en el mundo del arte actual” cierra Arcidiaco.