'El Lago de los Cisnes' vuelve renovado al Auditorium de Palma
El Ballet de Kiev regresa a Mallorca con la famosa obra de Tchaikovsky, que se podrá ver este jueves, día 14, y viernes, 15 de agosto
El Ballet de Kiev vuelve a Mallorca con El Lago de los Cisnes, una obra que ha cautivado a cientos de miles de personas en todo el mundo y que no falla en su cita anual en el Auditorium de Palma desde 2023. En esta edición, que tendrá dos sesiones entre este jueves, día 14, y el viernes 15, traerán una nueva versión de la famosa obra de Tchaikovsky, además de una renovación en el vestuario de los bailarines.
Según Viktor Ishchuk, director de la compañía, traen para esta ocasión "una versión más divertida y dramática", pero sin dejar de lado las tradiciones y la esencia del ballet clásico.
En la misma línea, la solista Elena Germanovich afirma que cada espectáculo para ella es como la primera vez. "Llega siempre nueva gente, por lo que necesito renovarme y mejorar", comenta la bailarina, quien también reconoce que a pesar de llevar 10 años interpretando a Odette y a Odile, sigue siendo nuevo y diferente cada vez.
La solista destaca la dificultad a la hora de interpretar personajes antagónicos, como lo son Odette y Odile. Según la bailarina, "la música y el vestuario ayuda mucho a meterte en el personaje [...]. Pero como bailarina tengo que hacer que el público los diferencie".
Solidaridad con Ucrania
Como en años anteriores, una parte de los ingresos de las funciones irán destinados a ayudas para los niños ucranianos gracias a un programa que tienen con Unicef. En su última gira por España, recaudaron más de 150.000 euros, que sirvieron para ayudar a más de 800.000 niños en su país natal. "Hay que hacer lo que podamos para ayudar", reconoce Viktor Ishchuk.
A pesar de que el Ballet de Kiev solo ha traído El Lago de los Cisnes a la isla, su director invita al público a descubrir otros de sus espectáculos, como La Bella Durmiente, El Corsario o Don Quixote. "Hay muchas historias interesantes y diferentes", argumenta Ishchuk.
