Acceder a la página web www.kareol.es es entrar en el mundo de la música vocal y de la ópera en particular, pues en ella se encuentran las traducciones de los textos de las principales obras escénicas y sinfónico corales de la historia. En Kareol está todo, o casi todo, de la lírica y de la música vocal de todos los tiempos.

Pero Kareol es algo más que una página en internet, es también el castillo en el que nace y muere Tristán, el amor de la prometida de su tío Marke, Isolda.

En la ópera Tristan und Isolde que Wagner escribió entre 1857 y 1859 y que estrenó en Múnich en 1865, el compositor toma textos del poeta medieval alemán Gottfried von Straßburg, mezclándolos con ideas propias y con historias y leyendas que sobre ese drama de amor y muerte se habían escrito anteriormente.

Wagner, gran conocedor de la obra de Calderón de la Barca (mencionamos en la pasada crónica que en la biblioteca wagneriana se encontraban la mayoría de sus auto sacramentales), utilizó para esta ópera el mismo calificativo que el autor español usaba para sus textos: Drama Musical, Eine Handlung.

En Tristan und Isolde se encuentra, un tanto velada, la historia de amor que el compositor tuvo con Mathilde Wesendonck, de soltera Agnes Luckemeyer, esposa del comerciante de seda Otto Wesendonck. De ella, también poeta, Wagner tomó cinco textos y los convirtió en canciones: Der Engel (El Ángel), Stehe still! (¡Detente!), Im Treibhaus (En el invernadero), Schmerzen (Penas), Träume (Sueños). Todas deliciosas y que constituyen un opus vocal de primer orden: los Wesendonck lieder.

Para Tristan und Isolde, los escenógrafos no necesitan inventar espacios extraños, como sí hacen en otros títulos del repertorio wagneriano. Basta simular la proa de un barco en el primer acto, los jardines del palacio del rey Marke en el segundo y una sala del castillo de Kareol en el tercero. Sí, el mismo castillo en el que había nacido el héroe, fruto de un amor en aquel tiempo ilegítimo, entre una hermana del soberano Marke y un alto miembro de una corte bretona o céltica.

Aquí, en Bayreuth, la actual escenografía que desde hace unos años se presenta, puede llegar a confundir, pues si bien se nota claramente que al principio los actores/cantantes están en la parte delantera de un barco, después, los hipotéticos jardines se convierten, por obra del director de escena, en el interior, en la bodega más profunda de un buque, cuyo propietario padece el síndrome de Diógenes, tal es la cantidad de elementos que, en más de una ocasión, impiden el acercamiento entre los dos amantes, para finalizar convirtiendo el castillo emblemático en una especie de otra bodega marina, descompuesta en partes, con las costillas del velero separadas. Licencias teatrales, naturalmente.

Musicalmente, en ese Tristan que comentamos, las voces más brillantes estuvieron en los papeles secundarios: la Brangäne de Ekaterina Gubanova (que también destaca como Kundry en Parsifal), Günther Groissböck como Rey Marke y Jordan Shanahan en el papel del amigo fiel, Kurwenal (también cantando el Klingsor en Parsifal).

La orquesta, a las órdenes de Semyon Bychkov, actual director titular de la Orquesta Filarmónica Checa, sonó clara y precisa y fue gran acompañante de Camila Nylung (Isolde), la soprano finlandesa asidua del festival. Ella cantó, de forma demasiado sobria, el final más hermoso de la historia de la ópera, el Liebestod o Muerte de amor: «En el gran Todo... perderse, sumergirse... sin conciencia... ¡supremo deleite!».