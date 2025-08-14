Ja t’ho diré vuelve para revivir «la magia del directo» con su público en Lloseta

Quienes en la década de los 90 eran jóvenes y fans de Ja t’ho diré están de enhorabuena. El popular grupo menorquín que triunfó más allá del archipiélago con su rock català ha regresado a los escenarios para revivir «la magia de la música en directo», en palabras del cantante y guitarrista, Cris Juanico, que este miércoles presentó la única actuación que ofrecerán en Mallorca.

Será el 12 de septiembre en el Espai Almadrà, en Lloseta. «Inauguraremos este nuevo recinto para conciertos de gran formato y de calidad con un grupo mítico», avanzó el regidor de Cultura del Ayuntamiento de la localidad, Javier González.

Los de Ciutadella celebrarán los 30 años del disco que marcó un antes y un después en su carrera, Moviments Salvatges, aunque desplegarán un repertorio más amplio para hacer «un repaso a toda la trayectoria», tal como añadió el músico.

Antes de recalar en la isla, han calentado motores en Girona (el pasado sábado) y lo continuarán haciendo con dos conciertos más, en Menorca (el día 22) y Figueres (el 30). La última vez que actuaron en Mallorca fue hace una década, pero se unieron de nuevo en su tierra para homenajear a su compañero Sente, el batería, tras fallecer hace un año y medio.

Reencuentro

«Él nos ha vuelto a juntar y seguramente él hubiese sido el primero en apuntarse a este reencuentro», afirmó Juanico. «Hasta que no hay una hostia fuerte no te das cuenta de las pérdidas. Somos muy cabezotas», lamentó sobre la gente en general.

Este hecho les hizo tener un «reencuentro muy directo y sincero» de «un grupo de amigos de Ciutadella que en lugar de ir a jugar a fútbol o básquet o buscar lagartijas se encontraban varios días a la semana para hacer ruido. Teníamos nuestros instrumentos y hacíamos canciones».

Comenzaron en el 86, aunque en la década de los 90 dieron el salto a Cataluña y llegó el éxito con hasta 90 conciertos en un año. «Había una magia, una comunión entre los músicos y el público; y es lo que volvimos a tener el sábado en Roses (Girona) y estoy convencido de que ocurrirá de nuevo en Mallorca. Aquí estaremos rodados, imaginad», sonrió el cantante.

Cris Juanico

Cris Juanico ha continuado en los escenarios con su carrera en solitario y siempre ha ido incluyendo temas de Ja t’ho diré en el repertorio. «No los he dejado de cantar, tanto yo solo como en formato trío, con la Simfònica... Si no he hecho 15 versiones, no he hecho ninguna".

"Te das cuenta de que las canciones están vivas. Sin embargo, volver a tocar la versión original, con los músicos, con la interpretación, las respiraciones... Ha sido una alegría», destacó de la «regresión» que experimentaron los integrantes de la banda de rock en catalán: Titi Saurina (guitarra), Fly Moll (bajo), Miquel Brugués (teclados), Charlie Pons (percusión) y las incorporaciones de los jóvenes Pere Moll (batería) y Quim Ribó (guitarra).

El público tendrá sensaciones similares, ya que también se han juntado «para celebrar la vida con los seguidores de las canciones que hace muchos años se convirtieron en parte de su banda sonora». Los que entonces eran veinteañeros han llegado a los 50 y 60 y muchos buscan grupos de aquella época, de ahí el éxito de quienes regresan a los escenarios.

«En su momento vivieron los conciertos en directo y ahora las propuestas existentes no están dirigidas a ellos, ni a nivel musical ni de contenido. Esto ha provocado en los últimos años la aparición de grupos tributo, que triunfan tanto como los originales. Pero qué mejor que ir a ver a los auténticos», plantea.

Además, la generación baby boom «disfruta de un concierto como los de hace tres décadas, con música en directo, pura, no enlatada. Hace unos días un músico se lamentaba de que si hoy en día se va la electricidad en un concierto, se para todo. Antes podíamos seguir tocando porque lo que sonaba era auténtico, sin añadidos, ejecutado en directo. Es muy agradecido oír una sesión de vientos y ver que están ahí, en vez de escuchar sonidos que no puedes ver cómo se ejecutan», destacó Cris Juanico.

Respecto a la posibilidad de que Ja t’ho diré componga canciones nuevas, ahora ni lo piensan. «Lo único que queremos es disfrutar de los cuatro conciertos que tenemos y ya veremos qué pasa en el futuro. La experiencia nos dice que no se puede decir no. Sin embargo, hoy tenemos un caramelo y vamos a saborearlo y que dure lo que deba durar», concluyó sobre las fechas de las actuaciones marcadas en el calendario del grupo menorquín, entre ellas la del 12 de septiembre en el nuevo Espai Almadrà.