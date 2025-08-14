El Festival S’Illo celebra su decimosegunda edición gracias al 'crowdfunding' y sus colaboradores

El Festival S’Illo celebrará este año su duodécima edición con una programación que reúne propuestas artísticas procedentes de Barcelona, Sevilla y diferentes puntos de Baleares. Consolidado como un evento independiente y de carácter internacional, el certamen mantiene su eje en torno a las residencias artísticas de Sa Talaia, en Santanyí, donde se desarrollan gran parte de sus actividades. El proyecto ha sido un año más financiado a través del crowdfunding y sus patrocinadores.

La edición de este año se inaugurará el martes 19 de agosto con un concierto del Pablo Frías Quartet, a las 21:00 horas en Sa Talaia. Se trata de un cuarteto de jazz integrado por jóvenes músicos formados en conservatorios superiores de Barcelona y de otras ciudades europeas, que ya llevan tres años desarrollando un proyecto basado en la búsqueda de un sonido propio a través de la investigación y la experimentación dentro del lenguaje jazzístico.

La obra 'Hecatombe' / .

La programación continuará el viernes 29 de agosto con la performance Téntol, una propuesta de la creadora escénica Pato Conde que también tendrá lugar en Sa Talaia, a las 20:00 horas. Durante el fin de semana se presentarán dos propuestas teatrales. El sábado 30, a las 20:00 horas, la actriz y directora sevillana María José Castañeda llevará al Teatro Principal de Santanyí la obra Hecatombe. Al día siguiente, el domingo 31, la compañía Cia Fiblada mostrará el work in progress Betadine, una creación escénica contemporánea centrada en el concepto de la herida como territorio físico, emocional y simbólico. La pieza, que combina danza, texto, acción performativa y archivo visual, se presentará en Sa Talaia a las 20:00 horas.

El sábado 6 de septiembre, a las 19:00 horas, tendrá lugar una conferencia abierta al público titulada Irracionalismo y creación, a cargo del artista sonoro David Vélez y con la participación de Jeroni Obrador, quien dirigirá la conversación. La programación continuará el domingo 7 de septiembre en el Teatro Principal, donde la compañía Tshock Cultura Emocional presentará a las 20:30 horas el taller de teatro Ànima, una propuesta escénica basada en poemas del escritor santanyiner Antoni Vidal Ferrando.

'Irracionalismo y creación' de David Vélez / .

Los días 12 y 13 de septiembre, también en el Teatro Principal de Santanyí y a modo de coestreno absoluto, se representará el espectáculo ¿Quién matará a Mesalina?, de la misma compañía. La obra, dirigida, producida y escrita por Jeroni Obrador, cuenta con la interpretación de Lara Martorell en el papel de Salomé, Pepa Charro como Mesalina, Àlvar Triay como Jokanaan y la participación técnica del propio Obrador.

El festival cerrará su edición 2025 con Rates Projecte, una muestra de laboratorio escénico creada por los artistas catalanes Arnau Sanromà y Enric Marzà, en la que se explorará la creación escénica desde el proceso y la investigación.