La editorial balear Dolmen presenta sus novedades de Septiembre con el regreso de Dragon Fall

La editorial Dolmen, con sede en Palma, ha adelantado sus novedades para el mes de septiembre un conjunto de editoriales que combinan cómic nacional, reediciones clásicas y material inédito en España. Entre los títulos más destacados se encuentra Dragon Fall Returns, el regreso de la parodia española más popular de Dragon Ball, con nuevos contenidos y una firma coral que reúne a Nacho Fernández, Enrique Vegas, Ricardo Peregrina y Norberto Fernández.

Dragon Fall, que fue el cómic más vendido en España durante los años 90, vuelve con una historia completamente inédita, manteniendo el estilo de humor absurdo y referencias a la cultura pop que lo convirtieron en un fenómeno generacional. La serie superó los 100.000 ejemplares vendidos y marcó a una gran parte del público adolescente de aquella década.

Además de este título, Dolmen publica también el volumen Juez Anderson: Satán, obra de Alan Grant y Arthur Ranson, una serie de historias hasta ahora inéditas en España pertenecientes al universo británico de 2000 AD. En esa misma línea, también ve la luz el tercer volumen de Némesis the Warlock, de Pat Mills y Kevin O’Neill, una de las sagas más emblemáticas de la ciencia ficción en viñetas.

La oferta se completa con la reedición de Hägar el Horrible 1976-1977, una recopilación en tapa dura de las tiras clásicas del icónico personaje creado por Dik Browne, publicadas durante décadas en periódicos de todo el mundo.