El cantautor Jaime Anglada supera también con éxito una cirugía de mandíbula

El restablecimiento del cantante Jaime Anglada prosigue paso a paso en el hospital de Son Espases de Palma, donde ingresó el viernes de la pasada semana tras ser arrollada la motocicleta en que viajaba por un coche. Después de someterse primero a una intervención para extirparle el bazo y ayer a una cirugía de cadera, esta mañana ha superado con éxito una operación en la mandíbula.

El artista mallorquín, íntimo amigo del rey Felipe VI, permanece en la Unidad de Vigilancia Intensiva fuertemente sedado para evitarle los dolores por los politraumatismos que le causó el siniestro y arropado por sus familiares. La reconstrucción de su mandíbula con varias placas ha concluido sin complicaciones y de forma positiva, como ya ocurrió con la que reparó su cadera mediante una prótesis. En los próximos días volverá al quirófano para ser intervenido de la muñeca fracturada.

Atropello

El grave atropello en la madrugada del pasado viernes en el barrio de Cala Major por parte de un conductor bajo los efectos del alcohol, que con posterioridad fue enviado a prisión provisional, hizo que en un primer momento se temiese por la vida del músico.

Afortunadamente, Jaime Anglada está evolucionando de forma favorable, siempre dentro de la gravedad de su estado. En el hospital su familia está recibiendo el cariño de sus muchos fans y compañeros de profesión que le desean un pronto restablecimiento. Igualmente, los Reyes se mantienen informados del progreso de su buen amigo.