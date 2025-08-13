Lori Meyers: "No nacimos de una discográfica, éramos chavales bebiendo litronas que hacían bien las cosas"

Tras el Mallorca Live Festival de 2024, actuarán en las fiestas de Sant Agustí, en Felanitx, el próximo 29 de agosto.

Sí, estamos muy contentos de volver. No hemos estado nunca en Felanitx y tenemos una conexión muy fuerte con la isla. Nos llevamos muy bien con Jaime de Sexy Sadie y solemos ir a visitarlo muy a menudo. Mallorca tiene una gran calidad de bandas.

¿Alguna canción le recuerda a la isla?

Diría que el álbum entero de Viaje de estudios. Está inspirado en cuando fui a Mallorca con mi antigua clase. Era la primera vez que salía de mi casa y cogía un avión, fue emocionante. Tengo muy bonitos recuerdos, como coger el tren de Sóller y comer en una heladería de la zona o visitar la cafetería Hard Rock con los profesores.

¿Existe alguna canción de la banda que se haya convertido en un himno sin esperarlo?

Emborracharme. Es una canción que ponen en bodas, discotecas que no tienen nada que ver con lo alternativo, verbenas…

Es una canción que sigue la estela cinematográfica que tienen varios de sus temas.

Somos muy cinéfilos. Existen ejemplos como nuestro álbum Cuando el destino nos alcance, que es la traducción de la película Soylent Green. Emborracharme sería una película sin mucho sentido, como Resacón en Las Vegas. Somos de incluir muchos guiños, aunque algunos son reinterpretados por los fans y los llevan a su entorno, así la canción se convierte en parte de su vida.

La banda granadina en el Mallorca Live Festival de 2024 / Guillem Bosch

¿Cómo ve la música alternativa actual?

Hay muchos grupos que descubrimos en los festivales que están empezando o consagrándose. Creo que hay mucha calidad en las bandas de ahora y es muy importante para que no estemos siempre los mismos como cabeza de cartel. Por ejemplo ahora estamos colaborando con Vera Fauna, que se están convirtiendo en un grupo importante y creemos que tendrá buen crecimiento.

Cronolandia fue uno de los discos que les permitió darse a conocer.

Sí. Fue con el que empezamos a trabajar con Universal y darnos a conocer en festivales, pero creo que Cuando el destino fue más importante e icónico, ya que nos permitió ganar premios, como el de mejor canción, y experimentar con bases electrónicas y otros géneros. Creo que fue el que cambió el ritmo de la banda.

Antonio Lopez 'Noni' actuando / D.I.

Si tuviera que convencer a alguien que solamente escucha un género completamente distinto al suyo, como el reguetón, ¿que le diría?

No soy muy partidario de convencer a nadie. La música es música, a mí me gustan canciones de trap y reguetón, y a alguien que escucha eso le puede gustar Lori Meyers. Lo que compartimos son las ganas de escuchar canciones, ya sea bachata, música urbana o lo que sea.

¿Alguna vez han pensado en experimentar con un género completamente distinto?

No me importaría. Hacemos colaboraciones con aquellas personas con las que tenemos relación, sean del género que sean, así que mientras tengamos ese feedback, nos iremos guiando por eso, más que por las reproducciones en Spotify que nos vaya a dar.

Los componentes de la banda / EFE

¿Si volviera a ser ese chico que estaba en el viaje de estudios en Mallorca, antes de empezar una banda, seguiría el camino de lo indie?

Nosotros en esa época escuchábamos música americana y grupos españoles del rock de los 70 y 80. Tampoco nos consideramos un grupo indie, solo que hay una necesidad de encasillar a los artistas en un género, ya que actuamos en grandes festivales. Sí es cierto que no nacimos de una discográfica, éramos unos simples chavales que se juntaban a beber litronas y a los que les salían bien las cosas. Que nos llamen como quieran pero esa simplicidad es lo que nos diferencia de los demás.

¿Y cómo ve a la banda en 10 años, en festivales o tocando en Loja para un reducido grupo de amigos?

Ojalá sigamos en forma, nosotros algo bueno que hemos hecho ha sido subir poco a poco, así que se puede bajar de la misma forma. Hemos creado un publico fiel y hoy en día nos sigue yendo bien. El día que no tengamos historias que contar, dejaremos paso a las nuevas generaciones, no queremos ser un estorbo.